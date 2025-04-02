Baharın nadide çiçeği: Ters laleler açtı

Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler, baharın gelmesiyle doğayı renklendirmeye başladı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde fotoğraflanan ters laleler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan endemik bir bitki türü.