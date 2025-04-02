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Baharın nadide çiçeği: Ters laleler açtı
Baharın nadide çiçeği: Ters laleler açtı
Sputnik Türkiye
Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler, baharın gelmesiyle doğayı renklendirmeye başladı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde fotoğraflanan... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T14:59+0300
2025-04-02T14:59+0300
2025-04-02T14:59+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, bitlis, hakkari, uludere, şırnak, ters lale, fritillaria imperialis, bahar
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, bitlis, hakkari, uludere, şırnak, ters lale, fritillaria imperialis, bahar
Baharın nadide çiçeği: Ters laleler açtı
Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler, baharın gelmesiyle doğayı renklendirmeye başladı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde fotoğraflanan ters laleler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan endemik bir bitki türü.
© AA / Ayhan Babat
Genellikle nisan ve mayıs aylarında çiçek açan ters laleler, baharın gelişiyle doğayı süslemeye başladı.
Genellikle nisan ve mayıs aylarında çiçek açan ters laleler, baharın gelişiyle doğayı süslemeye başladı.
© AA / Ayhan Babat
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde görülen ters laleler, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çiçek açtı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde görülen ters laleler, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çiçek açtı.
© AA / Ayhan Babat
Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak da bilinen bu endemik tür, eğilerek yere bakıyor ve yağmur damlalarını andıran tomurcuklara sahip.
Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak da bilinen bu endemik tür, eğilerek yere bakıyor ve yağmur damlalarını andıran tomurcuklara sahip.
© AA / Ayhan Babat
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Latince ismi Fritillaria imperialis olan bu bitkilerin koparılması yasak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Latince ismi Fritillaria imperialis olan bu bitkilerin koparılması yasak.
© AA / Ayhan Babat
Ters laleler Bitlis, Hakkari, Van, Tunceli ve Şırnak illerinde yetişiyor.
Ters laleler Bitlis, Hakkari, Van, Tunceli ve Şırnak illerinde yetişiyor.