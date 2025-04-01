https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/rusyanin-petersburg-sehrinde-evsizler-muzesi-acildi-tarih-sosyoloji-ve-antropolojinin-kesistigi-bir-1095044490.html

Rusya'nın Petersburg şehrinde 'Evsizler Müzesi' açıldı: 'Tarih, sosyoloji ve antropolojinin kesiştiği bir yer'

Rusya'nın Petersburg şehrinde 'Evsizler Müzesi' açıldı: 'Tarih, sosyoloji ve antropolojinin kesiştiği bir yer'

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Petersburg şehrinde Evsizler Müzesi açıldı. Müzenin kurucuları söz konusu müzenin tarihi ve bilişsel amaçlı olduğunu belirterek müzeyi evsizlik... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T18:36+0300

2025-04-01T18:36+0300

2025-04-01T18:38+0300

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Müzeyi ziyaret eden ilk ziyaretçi grubu, Rusya'da evsizliğin kökeni ve daha sonraki gelişimi hakkında bilgi veren bir rehberle birlikte sergiyi gezdi.Müzede sergilenenler arasında sadece 14'üncü yüzyıldan kalma bir evsiz figürü değil, aynı zamanda Petersburglu bir evsiz entelektüeli bir kalorifer borusu üzerinde tasvir eden bir enstalasyon ve bir Sovyet polis karakolundaki evsiz figürü de görülebiliyor.Petersburg'un merkezinde Gorokhovaya Caddesi'nde yaklaşık 130 metrekarelik bir bodrum katında yer alan müze şu ana kadar sadece yaklaşık bir saat süren rehberli turlara hizmet veriyor.Projeyi başlatan Anton Borodin yaptığı açıklamada gelecekte bireysel ziyaretler için de bir fırsat olacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:Müzenin organizatörleri yaptığı açıklamada, müzenin öncelikle tarihi ve bilişsel amaçlı olduğunu belirterek müzeyi 'evsizlik antolojisi' ve 'tarih, sosyoloji ve antropolojinin kesiştiği noktada' bir çalışma olarak adlandırdı.

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