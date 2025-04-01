Rusya'nın Petersburg şehrinde 'Evsizler Müzesi' açıldı: 'Tarih, sosyoloji ve antropolojinin kesiştiği bir yer'

Müzeyi ziyaret eden ilk ziyaretçi grubu, Rusya'da evsizliğin kökeni ve daha sonraki gelişimi hakkında bilgi veren bir rehberle birlikte sergiyi gezdi.Müzede sergilenenler arasında sadece 14'üncü yüzyıldan kalma bir evsiz figürü değil, aynı zamanda Petersburglu bir evsiz entelektüeli bir kalorifer borusu üzerinde tasvir eden bir enstalasyon ve bir Sovyet polis karakolundaki evsiz figürü de görülebiliyor.Petersburg'un merkezinde Gorokhovaya Caddesi'nde yaklaşık 130 metrekarelik bir bodrum katında yer alan müze şu ana kadar sadece yaklaşık bir saat süren rehberli turlara hizmet veriyor.Projeyi başlatan Anton Borodin yaptığı açıklamada gelecekte bireysel ziyaretler için de bir fırsat olacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:Müzenin organizatörleri yaptığı açıklamada, müzenin öncelikle tarihi ve bilişsel amaçlı olduğunu belirterek müzeyi 'evsizlik antolojisi' ve 'tarih, sosyoloji ve antropolojinin kesiştiği noktada' bir çalışma olarak adlandırdı.
Rusya'nın Petersburg şehrinde Evsizler Müzesi açıldı. Müzenin kurucuları söz konusu müzenin tarihi ve bilişsel amaçlı olduğunu belirterek müzeyi evsizlik antolojisi ve 'tarih, sosyoloji ve antropolojinin kesiştiği noktada' bir çalışma olarak nitelendirdi.
Müzeyi ziyaret eden ilk ziyaretçi grubu, Rusya'da evsizliğin kökeni ve daha sonraki gelişimi hakkında bilgi veren bir rehberle birlikte sergiyi gezdi.
Müzede sergilenenler arasında sadece 14'üncü yüzyıldan kalma bir evsiz figürü değil, aynı zamanda Petersburglu bir evsiz entelektüeli bir kalorifer borusu üzerinde tasvir eden bir enstalasyon ve bir Sovyet polis karakolundaki evsiz figürü de görülebiliyor.
Petersburg'un merkezinde Gorokhovaya Caddesi'nde yaklaşık 130 metrekarelik bir bodrum katında yer alan müze şu ana kadar sadece yaklaşık bir saat süren rehberli turlara hizmet veriyor.
Projeyi başlatan Anton Borodin yaptığı açıklamada gelecekte bireysel ziyaretler için de bir fırsat olacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:
Şu ana kadar bilet fiyatı kişi başı 650 ruble (yaklaşık 300 TL), bu miktara gezi hizmeti de dahil. Bu bir anlamda tesislerimizin tam donanımlı olmaması nedeniyle bir indirim, örneğin henüz tam teşekküllü bir vestiyer yok. İki hafta içinde, her şey hazır olduğunda, maliyeti 850 rubleye (yaklaşık 380 TL) çıkarmayı planlıyoruz.
Müzenin organizatörleri yaptığı açıklamada, müzenin öncelikle tarihi ve bilişsel amaçlı olduğunu belirterek müzeyi 'evsizlik antolojisi' ve 'tarih, sosyoloji ve antropolojinin kesiştiği noktada' bir çalışma olarak adlandırdı.