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Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti: 'Rusya-Çin münasebetlerinin gelişiminden memnunuz'
Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti: 'Rusya-Çin münasebetlerinin gelişiminden memnunuz'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kremlin'de bir araya geldi. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T17:38+0300
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poli̇ti̇ka
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 9 Mayıs'ta zaferi birlikte kutlamak üzere Rusya'ya beklediğini söyledi.Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, "Kendisini İkinci Dünya Savaşı'nda, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Rusya'ya bekliyoruz. Hem Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferi hem de militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferi, bu yıl birlikte kutlayacağız" dedi.'Şi Cinping ziyareti için detaylı bir program hazırlanacak'Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mayıs ayında Rusya'ya gelişi için oldukça zengin ve iyi bir program hazırlanacağı sözünü verdi.Putin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya ve Çin birçok uluslararası platformda başarıyla çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Pekin'in BM, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dahil olmak üzere birçok uluslararası platformda birlikte ve başarıyla çalıştığını söyledi.Putin, "Hem ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında konuşma hem de uluslararası platformlardaki etkileşimimizi ele alma fırsatımız olacak; bunların arasında elbette öncelikle BM, BM Güvenlik Konseyi, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve birlikte ve başarılı bir şekilde çalıştığımız bir dizi diğer platformun altını çiziyoruz" dedi.'Rus tarafı, Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminden memnun'Rusya Devlet Başkanı Putin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Rus tarafının Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminden memnun olduğunu söyledi.Putin, “Dışişleri bakanlıklarımızın doğrudan desteği de dahil olmak üzere ilişkilerimizin gelişme biçiminden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz” cümlesini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Çin lideri Şi Cinping'e selamlarını iletmesini istedi.'Şi Cinping'in Moskova ziyareti ikili ilişkilerin görüşülmesine olanak sağlayacak'Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Moskova'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mayıs ayında Rusya'ya yapacağı ziyaretin programının sadece Zafer Bayramı'nın 80'inci yıl dönümü kutlamalarına katılımla ilgili olmayacağını, aynı zamanda ikili ilişkilerin görüşülmesine de olanak sağlayacağını beklediğini söyledi.Putin, "Zengin ve iyi bir program hazırlayacağız. Umarım sadece ciddi etkinliklere katılımı içermez, aynı zamanda ayrı bir ziyaret de olur. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ana konuğumuz olacak. Ayrıca ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında konuşma fırsatımız da olacak" cümlelerini zikretti.Rus liderin görüşme öncesinde yaptığı başlıca açıklamalar:Çinli bakanın açıklamaları:
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rusya, vladimir putin, kremlin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, wang yi, moskova, japonya, brics, şangay i̇şbirliği örgütü, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), rusya-çin i̇lişkileri

Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti: 'Rusya-Çin münasebetlerinin gelişiminden memnunuz'

17:38 01.04.2025 (güncellendi: 17:39 01.04.2025)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinPutin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Kremlin'de kabul etti
Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Kremlin'de kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kremlin'de bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 9 Mayıs'ta zaferi birlikte kutlamak üzere Rusya'ya beklediğini söyledi.
Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, "Kendisini İkinci Dünya Savaşı'nda, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Rusya'ya bekliyoruz. Hem Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferi hem de militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferi, bu yıl birlikte kutlayacağız" dedi.

'Şi Cinping ziyareti için detaylı bir program hazırlanacak'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mayıs ayında Rusya'ya gelişi için oldukça zengin ve iyi bir program hazırlanacağı sözünü verdi.
Putin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Dışişleri bakanlıklarımızın doğrudan desteği de dahil olmak üzere ilişkilerimizin gelişme biçiminden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Ziyaretiniz için geniş ve zengin bir programınız olduğunu biliyorum. Her şeyden önce bu program Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya'ya gelişi için yapılan hazırlıklarla bağlantılı. İyi ve zengin bir program hazırlayacağız. Umarım bu sadece ciddi etkinliklere katılımla bağlantılı olmaz, aynı zamanda ayrı bir ziyaret de olur.

'Rusya ve Çin birçok uluslararası platformda başarıyla çalışıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Pekin'in BM, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dahil olmak üzere birçok uluslararası platformda birlikte ve başarıyla çalıştığını söyledi.
Putin, "Hem ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında konuşma hem de uluslararası platformlardaki etkileşimimizi ele alma fırsatımız olacak; bunların arasında elbette öncelikle BM, BM Güvenlik Konseyi, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve birlikte ve başarılı bir şekilde çalıştığımız bir dizi diğer platformun altını çiziyoruz" dedi.

'Rus tarafı, Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminden memnun'

Rusya Devlet Başkanı Putin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Rus tarafının Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminden memnun olduğunu söyledi.
Putin, “Dışişleri bakanlıklarımızın doğrudan desteği de dahil olmak üzere ilişkilerimizin gelişme biçiminden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz” cümlesini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Çin lideri Şi Cinping'e selamlarını iletmesini istedi.

'Şi Cinping'in Moskova ziyareti ikili ilişkilerin görüşülmesine olanak sağlayacak'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Moskova'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mayıs ayında Rusya'ya yapacağı ziyaretin programının sadece Zafer Bayramı'nın 80'inci yıl dönümü kutlamalarına katılımla ilgili olmayacağını, aynı zamanda ikili ilişkilerin görüşülmesine de olanak sağlayacağını beklediğini söyledi.
Putin, "Zengin ve iyi bir program hazırlayacağız. Umarım sadece ciddi etkinliklere katılımı içermez, aynı zamanda ayrı bir ziyaret de olur. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ana konuğumuz olacak. Ayrıca ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında konuşma fırsatımız da olacak" cümlelerini zikretti.

Rus liderin görüşme öncesinde yaptığı başlıca açıklamalar:

Rusya ve Çin, BM, ŞİÖ, BRICS dahil olmak üzere birçok uluslararası platformda birlikte ve başarılı bir şekilde çalışmaktadır;
Rus tarafı Çin ile ilişkilerin gelişmesinden memnundur;
Şi Cinping'in 9 Mayıs'ta Nazi Almanyası ve militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferi birlikte kutlamak üzere Rusya'ya gelmesi beklenmektedir;
Çin liderinin gelişi için zengin bir program hazırlanacaktır.

Çinli bakanın açıklamaları:

Çin ve Rusya arasındaki işbirliği üçüncü ülkelere karşı değildir;
Pekin ve Moskova arasındaki dostluk fırsatçı değil uzun vadelidir;
Şi Cinping'in Mayıs ayında Moskova'ya yapacağı ziyaret için hazırlıklar iyi ilerlemektedir ve bu ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandıracaktır.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2025
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