https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/medeniyetlerin-bulusma-noktasi-stratonikeia-antik-kentinde-zamanin-izleri-gun-yuzune-cikiyor-1095036988.html

Medeniyetlerin buluşma noktası Stratonikeia Antik Kenti'nde zamanın izleri gün yüzüne çıkıyor

Medeniyetlerin buluşma noktası Stratonikeia Antik Kenti'nde zamanın izleri gün yüzüne çıkıyor

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’nde, 2 bin 200 yıllık meclis binası Geleceğe Miras projesi kapsamında restore ediliyor. Dünyanın... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

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Muğla’nın Yatağan ilçesinde, “gladyatörler şehri” olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nin 2 bin 200 yıllık meclis binasında restorasyon çalışmaları yürütülüyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izler barındırıyor.Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, meclis binasının hem siyasi hem de ticari açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Bina üzerinde antik filozof Menippos’un takvimi ve Roma dönemine ait ürün ve hizmet fiyat listeleri yer alıyor” dedi.Restorasyon kapsamında kuzey girişinde bulunan yazıtların koruma altına alındığını, basamakların tamamlandığını ve 8,85 metre yüksekliğindeki sütunun ayağa kaldırıldığını aktaran Söğüt, yapılan çalışmalarla ziyaretçilerin meclis binasını orijinal yapısına en yakın haliyle deneyimleyebileceğini söyledi.Meclis binasının kuzey duvarlarında Latince, iç yüzeyinde Yunanca ve güney duvarında Osmanlıca yazıtlar bulunduğuna dikkat çeken Söğüt, bu durumun yapının farklı medeniyetler tarafından kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/rus-bilimci-kirim-koprusu-bolgesinde-yapilan-su-alti-kazilarinda-40-bine-yakin-eser-cikarildi-1094125714.html

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