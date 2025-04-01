https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/kurumlar-vergisi-beyan-donemi-bugun-basliyor-1095027683.html
Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
Sputnik Türkiye
Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler geçmiş yıla ilişkin beyannamelerini 30 Nisan'a kadar verebilecek. Ödemeler ise Dijital... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T10:39+0300
2025-04-01T10:39+0300
2025-04-01T10:39+0300
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Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler nisan ayının sonuna kadar beyanname verebilecek. Kurumlar vergisi ödemeleri ne zaman?Ödemeler de yine 1-30 Nisan döneminde yapılabilecek.Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirimKurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.Ödeme nasıl yapılıyor?Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.
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vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi beyannemesi, vergi beyanı, türkiye
vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi beyannemesi, vergi beyanı, türkiye
Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler geçmiş yıla ilişkin beyannamelerini 30 Nisan'a kadar verebilecek. Ödemeler ise Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden yapılabilecek
Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler nisan ayının sonuna kadar beyanname verebilecek.
Kurumlar vergisi ödemeleri ne zaman?
Ödemeler de yine 1-30 Nisan döneminde yapılabilecek.
Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.
Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim
Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.
Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.