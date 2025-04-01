https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/cumhurbaskani-erdogan-burhan-abisin-cenaze-torenine-katildi-1095037652.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş'in cenaze törenine katıldı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T15:42+0300

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türki̇ye

ak parti

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cenaze töreni

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.Burhan Abiş kimdir?1946 doğumlu olan Burhan Abiş, Ulaşlı Belediye Başkanı olarak 1986-1994 yılları arasında görev yapmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Abiş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesiydi.

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