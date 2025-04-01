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Yamaç paraşütü severler bayramda Uçmakdere'de buluştu
Yamaç paraşütü severler bayramda Uçmakdere'de buluştu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın gözde noktalarından biri olan Uçmakdere'de Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşadı. Marmara'nın eşsiz... 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T14:05+0300
2025-04-01T14:05+0300
2025-04-01T14:05+0300
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fotoğraf
tekirdağ
uçmakdere
marmara denizi
i̇stanbul
turist
ramazan bayramı
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фото, fotoğraf, fotoğraf, tekirdağ, uçmakdere, marmara denizi, i̇stanbul, turist, ramazan bayramı, tatil, yamaç paraşütü
фото, fotoğraf, fotoğraf, tekirdağ, uçmakdere, marmara denizi, i̇stanbul, turist, ramazan bayramı, tatil, yamaç paraşütü
Yamaç paraşütü severler bayramda Uçmakdere'de buluştu
Tekirdağ'ın gözde noktalarından biri olan Uçmakdere'de Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşadı. Marmara'nın eşsiz manzarasıyla gökyüzüne yükselen adrenalin severler, bu bayramı farklı bir şekilde geçirme fırsatı buldu.
© AA / Mesut Karaduman
Tekirdağ'ın gözde noktalarından biri olan Uçmakdere, Ramazan Bayramı boyunca gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Tekirdağ'ın gözde noktalarından biri olan Uçmakdere, Ramazan Bayramı boyunca gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
© AA / Mesut Karaduman
Marmara Denizi'nin huzur veren manzarası ve Ganos Dağı'nın eteklerindeki yemyeşil ormanlarla çevrili bu bölgede adrenalin arayanlar, unutulmaz uçuş deneyimleri yaşıyor.
Marmara Denizi'nin huzur veren manzarası ve Ganos Dağı'nın eteklerindeki yemyeşil ormanlarla çevrili bu bölgede adrenalin arayanlar, unutulmaz uçuş deneyimleri yaşıyor.
© AA / Mesut Karaduman
250 ve 600 metrelik pistlerden yapılan uçuşlarda, rüzgarın durumuna göre yamaç paraşütü tutkunları gökyüzüne yükseliyor.
250 ve 600 metrelik pistlerden yapılan uçuşlarda, rüzgarın durumuna göre yamaç paraşütü tutkunları gökyüzüne yükseliyor.
© AA / Mesut Karaduman
İstanbul ve çevre illerden gelen ekstrem spor meraklıları için mavi ve yeşilin iç içe geçtiği doğayı yüksekten görmek için önemli bir fırsat.
İstanbul ve çevre illerden gelen ekstrem spor meraklıları için mavi ve yeşilin iç içe geçtiği doğayı yüksekten görmek için önemli bir fırsat.
© AA / Mesut Karaduman
Uçmakdere, son yıllarda paraşüt tutkunlarının gözdesi haline geldi.
Uçmakdere, son yıllarda paraşüt tutkunlarının gözdesi haline geldi.
© AA / Mesut Karaduman
Tatilciler, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden keşfetme şansını yakalıyor.
Tatilciler, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden keşfetme şansını yakalıyor.