Yamaç paraşütü severler bayramda Uçmakdere'de buluştu

Tekirdağ'ın gözde noktalarından biri olan Uçmakdere'de Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşadı. Marmara'nın eşsiz manzarasıyla gökyüzüne yükselen adrenalin severler, bu bayramı farklı bir şekilde geçirme fırsatı buldu.