Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin yüksek rakımlı kırsal kesimlerinde, baharın müjdelediği doğa, yılın büyük bir bölümünü karla kaplı geçiren bölgeyi adeta uykusundan uyandırdı.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinin yüksek rakımlı kırsal kesimlerinde, baharın müjdelediği doğa, yılın büyük bir bölümünü karla kaplı geçiren bölgeyi adeta uykusundan uyandırdı.
Uzun kış mevsiminin ardından yüksek dağlar ve yaylalarda baharın sıcak rüzgarlarıyla yeni bir döneme adım atıldı.
Uzun kış mevsiminin ardından yüksek dağlar ve yaylalarda baharın sıcak rüzgarlarıyla yeni bir döneme adım atıldı.
Değirmenlidere Yaylası, Erzurum’un bu benzersiz doğasının en belirgin örneklerinden birini sunuyor. Bu yaylada karla kaplı alanlar arasında, doğanın uyanışıyla birlikte rengarenk çiçekler açmaya başladı.
Değirmenlidere Yaylası, Erzurum’un bu benzersiz doğasının en belirgin örneklerinden birini sunuyor. Bu yaylada karla kaplı alanlar arasında, doğanın uyanışıyla birlikte rengarenk çiçekler açmaya başladı.
Kardelenler, baharın müjdecisi olarak bilinen bu çiçekler, karların arasından çıkarak doğayı süslemeye başladı.
Kardelenler, baharın müjdecisi olarak bilinen bu çiçekler, karların arasından çıkarak doğayı süslemeye başladı.
Yaylada, zaman zaman karla karışık yağmur ve dolunun etkili olması, kışın ve baharın aynı anda yaşanmasına olanak tanıdı.
Yaylada, zaman zaman karla karışık yağmur ve dolunun etkili olması, kışın ve baharın aynı anda yaşanmasına olanak tanıdı.
Kar yağışı ve baharın renkleri, bu bölgenin doğasına özgü bir görsel şölen sundu.
Kar yağışı ve baharın renkleri, bu bölgenin doğasına özgü bir görsel şölen sundu.
Erzurum’un yüksek noktalarında, kışın etkileri devam ederken, baharın habercisi olan bu çiçekler, bölgenin eşsiz iklim yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Erzurum’un yüksek noktalarında, kışın etkileri devam ederken, baharın habercisi olan bu çiçekler, bölgenin eşsiz iklim yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.