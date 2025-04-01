Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar

Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Değirmenlidere Yaylası, bir yandan kışın etkilerini taşırken, diğer yandan baharın müjdecisi kardelenlerin açmasıyla doğa adeta uyanıyor. Karla kaplı alanlarda, kış ve bahar bir arada gözlemlendi.