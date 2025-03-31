https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/panathinaikosun-yildizi-kendrick-nunn-euroleaguein-en-pahali-sozlesmesine-imza-atti-1095009327.html
Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, Euroleague'in en pahalı sözleşmesine imza attı
Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, Euroleague'in en pahalı sözleşmesine imza attı
Sputnik Türkiye
Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn yıllık 4,5 milyon euro liraya imza attı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T11:46+0300
2025-03-31T11:46+0300
2025-03-31T11:48+0300
spor
panathinaikos
euroleague
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Euroleague'in son şampiyonu Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, tarihi bir sözleşmeye imza attı ve Avrupa basketbolunun en çok kazanan oyuncusu oldu. Yunan ekibi, oyuncuya yıllık 4,5 milyon euro ödeyecek.Toplam 13.5 milyon euro kazanacakSezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nunn, 3 yıllık yeni anlaşmayı kabul etti. Sezonluk 4,5 milyon euro alacak Nunn, Euroleague tarihinin en pahalı sözleşmesinde toplam 13,5 milyon euro kazanacak.Yeni imzasıyla Sasha Vezenkov ve Shane Larkin'i geride bırakacak 29 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 20 sayı, 4 asist ve 4 ribaund ortalamasıyla oynuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/panathinaikos-ergin-atamanin-sozlesmesini-uzatti-avrupanin-en-iyi-kocu-1086146549.html
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Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, Euroleague'in en pahalı sözleşmesine imza attı
11:46 31.03.2025 (güncellendi: 11:48 31.03.2025)
Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn yıllık 4,5 milyon euro liraya imza attı.
Euroleague'in son şampiyonu Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, tarihi bir sözleşmeye imza attı ve Avrupa basketbolunun en çok kazanan oyuncusu oldu. Yunan ekibi, oyuncuya yıllık 4,5 milyon euro ödeyecek.
Toplam 13.5 milyon euro kazanacak
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nunn, 3 yıllık yeni anlaşmayı kabul etti. Sezonluk 4,5 milyon euro alacak Nunn, Euroleague tarihinin en pahalı sözleşmesinde toplam 13,5 milyon euro kazanacak.
Yeni imzasıyla Sasha Vezenkov ve Shane Larkin'i geride bırakacak 29 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 20 sayı, 4 asist ve 4 ribaund ortalamasıyla oynuyor.