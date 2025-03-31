https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/panathinaikosun-yildizi-kendrick-nunn-euroleaguein-en-pahali-sozlesmesine-imza-atti-1095009327.html

Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, Euroleague'in en pahalı sözleşmesine imza attı

Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, Euroleague'in en pahalı sözleşmesine imza attı

Sputnik Türkiye

Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn yıllık 4,5 milyon euro liraya imza attı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T11:46+0300

2025-03-31T11:46+0300

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spor

panathinaikos

euroleague

kendrick nunn

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Euroleague'in son şampiyonu Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn, tarihi bir sözleşmeye imza attı ve Avrupa basketbolunun en çok kazanan oyuncusu oldu. Yunan ekibi, oyuncuya yıllık 4,5 milyon euro ödeyecek.Toplam 13.5 milyon euro kazanacakSezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nunn, 3 yıllık yeni anlaşmayı kabul etti. Sezonluk 4,5 milyon euro alacak Nunn, Euroleague tarihinin en pahalı sözleşmesinde toplam 13,5 milyon euro kazanacak.Yeni imzasıyla Sasha Vezenkov ve Shane Larkin'i geride bırakacak 29 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 20 sayı, 4 asist ve 4 ribaund ortalamasıyla oynuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/panathinaikos-ergin-atamanin-sozlesmesini-uzatti-avrupanin-en-iyi-kocu-1086146549.html

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panathinaikos, euroleague, kendrick nunn