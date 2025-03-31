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Evlenmek isteyenler de gassal olmak isteyenler de TBMM'nin kapısını çalıyor
Evlenmek isteyenler de gassal olmak isteyenler de TBMM'nin kapısını çalıyor
Sputnik Türkiye
TBMM Dilekçe Komisyonu ilginç başvuruların adresi oldu. Evlenmek isteyen ya da gassal olmak isteyenler bile dilekçelerini komisyona gönderdi. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM Dilekçe Komisyonu'nu, 15 Mayıs 2023-14 Mart 2025 tarihleri arasında 16 bin 539 başvuru yapıldığı belirtilirken, komisyona verilen dilekçeler arasında bir kişi evlenmek için kendisine 'uygun bir eş adayı' bulunmasını isterken, başka bir kişi de gassal olmak ve evlenmek için Meclis'ten yardım istedi. Başka bir kişi ise 'kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesini' istedi. Taleplerin 4'te biri kadınlardanKomisyona iletilen ve 4'te 1'inin kadınlar tarafından gönderildiği dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.Bitlis'te yaşayan A.U. isimli kişi, evlenmek için kendisine uygun bir eş adayı bulunmasını isterken, başka bir kişi de gassal olmak ve evlenmek için Meclis'ten yardım istedi.Komisyona başvuran bir başka kişi ise zor durumda olan bir kişiye yardım etmemenin suç sayılması amacını içeren "İyi Vatandaş Yasası" çıkarılmasını, Sivas'ta yaşayan bir kişi ise "Kediler Şehri" ve "Köpekler Şehri" kurulmasını önerdi.Balkonlarda sigara içilmesi yasaklansınDevlet memuru kadınlara erken emeklilik imkanı tanınması, cuma gününün hafta sonuna dahil edilmesi, balkonlarda sigara içilmesinin ve alkollü içkilerin yasaklanması, gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanla girilmesinin önlenmesi, imam nikahlı eşlerin de mirastan yararlandırılması gibi çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçelerde, genel ve yerel seçimlerin okulların tatil olduğu dönemde yapılması, Adalet Bakanlığının kapatılması, 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesi talepleri yer aldı.Sol şeritte yavaş giden sürücülere ceza verilsin diye dilekçe verildiBaşvurular arasında dikkati çeken diğer talepler ise şöyle:"Hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alınması, kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesi, itfaiye teşkilatının İçişleri Bakanlığına bağlanması, şehir içi azami hız sınırının 30 km/saat olarak değiştirilmesi, alışveriş merkezlerinin kapanış saatlerinin geriye çekilmesi, Uzay Üniversitesi kurulması, köy muhtarlarına plaka sorgulama sisteminde yetki verilmesi, Osmanlı hanedanı mensuplarını koruma kanunu çıkarılması, pandemi sonrası bozulan insani ilişkilerin düzeltilmesi için çalışanlara psikolojik destek verilmesi, teknik direktör olma şartlarının düzenlenmesi, araç plakalarının beyaz zemin üzerine kırmızı yazı ile üretilmesi, elektrik hizmetinin ücretsiz olması, sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi, kişi başına düşen milli gelirin her vatandaşa eşit şekilde dağıtılması yönünde yasal düzenleme yapılması, kamu kurumlarında eşlerin aynı birimde çalışmasının yasaklanması, hayvansever derneklerinin kapatılarak yerlerine insansever dernekleri açılması."Yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı da yasaklansınKomisyona başvuran bir kişi ise fal, tarot, kurşun dökme, yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı, aile dizimi, bilinçaltı temizliği, enerji frekans çalışmaları, astroloji temelli kişisel gelişim, regresyon terapisi, kuantum şifa, holistik şifa, NLP, hipnoterapi, frekans terapileri gibi bilimsel dayanağı olmayan ve insan sağlığına zarar veren uygulamaların ve eğitimlerin yasaklanmasını ve bu tür faaliyetleri yürüten kişi ve kuruluşlara yönelik yasal denetim ve cezai yaptırımların artırılmasını talep etti.
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tbmm, tbmm dilekçe komisyonu, dilekçe, gassal, evlilik
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Evlenmek isteyenler de gassal olmak isteyenler de TBMM'nin kapısını çalıyor

12:11 31.03.2025
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TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2025
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TBMM Dilekçe Komisyonu ilginç başvuruların adresi oldu. Evlenmek isteyen ya da gassal olmak isteyenler bile dilekçelerini komisyona gönderdi.
TBMM Dilekçe Komisyonu'nu, 15 Mayıs 2023-14 Mart 2025 tarihleri arasında 16 bin 539 başvuru yapıldığı belirtilirken, komisyona verilen dilekçeler arasında bir kişi evlenmek için kendisine 'uygun bir eş adayı' bulunmasını isterken, başka bir kişi de gassal olmak ve evlenmek için Meclis'ten yardım istedi. Başka bir kişi ise 'kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesini' istedi.

Taleplerin 4'te biri kadınlardan

Komisyona iletilen ve 4'te 1'inin kadınlar tarafından gönderildiği dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.
Bitlis'te yaşayan A.U. isimli kişi, evlenmek için kendisine uygun bir eş adayı bulunmasını isterken, başka bir kişi de gassal olmak ve evlenmek için Meclis'ten yardım istedi.
Komisyona başvuran bir başka kişi ise zor durumda olan bir kişiye yardım etmemenin suç sayılması amacını içeren "İyi Vatandaş Yasası" çıkarılmasını, Sivas'ta yaşayan bir kişi ise "Kediler Şehri" ve "Köpekler Şehri" kurulmasını önerdi.

Balkonlarda sigara içilmesi yasaklansın

Devlet memuru kadınlara erken emeklilik imkanı tanınması, cuma gününün hafta sonuna dahil edilmesi, balkonlarda sigara içilmesinin ve alkollü içkilerin yasaklanması, gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanla girilmesinin önlenmesi, imam nikahlı eşlerin de mirastan yararlandırılması gibi çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçelerde, genel ve yerel seçimlerin okulların tatil olduğu dönemde yapılması, Adalet Bakanlığının kapatılması, 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesi talepleri yer aldı.

Sol şeritte yavaş giden sürücülere ceza verilsin diye dilekçe verildi

Başvurular arasında dikkati çeken diğer talepler ise şöyle:
"Hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alınması, kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesi, itfaiye teşkilatının İçişleri Bakanlığına bağlanması, şehir içi azami hız sınırının 30 km/saat olarak değiştirilmesi, alışveriş merkezlerinin kapanış saatlerinin geriye çekilmesi, Uzay Üniversitesi kurulması, köy muhtarlarına plaka sorgulama sisteminde yetki verilmesi, Osmanlı hanedanı mensuplarını koruma kanunu çıkarılması, pandemi sonrası bozulan insani ilişkilerin düzeltilmesi için çalışanlara psikolojik destek verilmesi, teknik direktör olma şartlarının düzenlenmesi, araç plakalarının beyaz zemin üzerine kırmızı yazı ile üretilmesi, elektrik hizmetinin ücretsiz olması, sol şeritte yavaş giden sürücülere trafik cezası verilmesi, kişi başına düşen milli gelirin her vatandaşa eşit şekilde dağıtılması yönünde yasal düzenleme yapılması, kamu kurumlarında eşlerin aynı birimde çalışmasının yasaklanması, hayvansever derneklerinin kapatılarak yerlerine insansever dernekleri açılması."

Yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı da yasaklansın

Komisyona başvuran bir kişi ise fal, tarot, kurşun dökme, yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı, aile dizimi, bilinçaltı temizliği, enerji frekans çalışmaları, astroloji temelli kişisel gelişim, regresyon terapisi, kuantum şifa, holistik şifa, NLP, hipnoterapi, frekans terapileri gibi bilimsel dayanağı olmayan ve insan sağlığına zarar veren uygulamaların ve eğitimlerin yasaklanmasını ve bu tür faaliyetleri yürüten kişi ve kuruluşlara yönelik yasal denetim ve cezai yaptırımların artırılmasını talep etti.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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TBMM Dilekçe Komisyonu 'akran zorbalığını' araştıracak
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