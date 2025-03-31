https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/cinden-dev-kesif-100-milyon-tonluk-petrol-sahasi-ortaya-cikti-1095004091.html

Çin'den dev keşif: 100 milyon tonluk petrol sahası ortaya çıktı

Çin'den dev keşif: 100 milyon tonluk petrol sahası ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC’un, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, kanıtlanmış rezervleri 100 milyon tonu aşan bir petrol sahası keşfettiği... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T07:27+0300

2025-03-31T07:27+0300

2025-03-31T07:27+0300

ekonomi̇

güney çin denizi

çin

guangdong

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Çin’in Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tondan fazla rezerve sahip büyük bir petrol sahası keşfetti.Raporda Huizhou 19-6 petrol sahası olarak adlandırılan sahanın, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen'e yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta yer aldığı ve ortalama su derinliğinin 100 metre olduğu belirtildi.Günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgazTest sondajıyla günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgaz üretimi sağlandığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/trumptan-irana-gozdagi-yeni-yaptirimlar-yolda-tehdidi-geldi-1095003916.html

güney çin denizi

çin

guangdong

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