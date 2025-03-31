https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/cinden-dev-kesif-100-milyon-tonluk-petrol-sahasi-ortaya-cikti-1095004091.html
Çin'den dev keşif: 100 milyon tonluk petrol sahası ortaya çıktı
Çin'den dev keşif: 100 milyon tonluk petrol sahası ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC’un, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, kanıtlanmış rezervleri 100 milyon tonu aşan bir petrol sahası keşfettiği... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T07:27+0300
2025-03-31T07:27+0300
2025-03-31T07:27+0300
ekonomi̇
güney çin denizi
çin
guangdong
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Çin’in Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tondan fazla rezerve sahip büyük bir petrol sahası keşfetti.Raporda Huizhou 19-6 petrol sahası olarak adlandırılan sahanın, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen'e yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta yer aldığı ve ortalama su derinliğinin 100 metre olduğu belirtildi.Günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgazTest sondajıyla günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgaz üretimi sağlandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/trumptan-irana-gozdagi-yeni-yaptirimlar-yolda-tehdidi-geldi-1095003916.html
güney çin denizi
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guangdong
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güney çin denizi, çin, guangdong
güney çin denizi, çin, guangdong
Çin'den dev keşif: 100 milyon tonluk petrol sahası ortaya çıktı
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC’un, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, kanıtlanmış rezervleri 100 milyon tonu aşan bir petrol sahası keşfettiği bildirildi.
Çin’in Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tondan fazla rezerve sahip büyük bir petrol sahası keşfetti.
Raporda Huizhou 19-6 petrol sahası olarak adlandırılan sahanın, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen'e yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta yer aldığı ve ortalama su derinliğinin 100 metre olduğu belirtildi.
Günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgaz
Test sondajıyla günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgaz üretimi sağlandığı ifade edildi.