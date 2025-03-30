https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/turkler-yurt-disi-gayrimenkul-aliminda-rekor-kirdi-dubai-ve-yunanistan-zirvede-1094994679.html
Türkler yurt dışı gayrimenkul alımında rekor kırdı: Dubai ve Yunanistan zirvede
Türkler yurt dışı gayrimenkul alımında rekor kırdı: Dubai ve Yunanistan zirvede
Sputnik Türkiye
Türkler, 2024 yılında yurt dışından 2.5 milyar dolarlık gayrimenkul satın alarak en çok Dubai ve Yunanistan’ı tercih etti. Altın vize programları ve yüksek... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T14:19+0300
2025-03-30T14:19+0300
2025-03-30T14:19+0300
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Türk yatırımcılar, 2024 yılında yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarını artırarak özellikle Dubai ve Yunanistan’a yöneldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul alımları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği ülkeler arasında Dubai ve Yunanistan öne çıkarken, bu alımların başlıca nedenleri arasında 'altın vize' programları ve yüksek kira getirisi olduğu ifade edildi. Uzmanlar, Türklerin Dubai’de en çok gayrimenkul alan 7’nci ülke olduğunu ve 2025 itibarıyla ilk 5’e girebileceğini öngördü.Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ''Yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında en önemli kriterlerden biri, mülkün kira geliri üretebilmesi. Türk yatırımcılar, özellikle istikrarlı kira getirisi sağlayan bölgeleri tercih ediyor. Türkler ortalama bir konut için 500 bin dolar ödüyor. Yatırım yaparken en çok dikkat edilen unsur, kira geliri ve mülkün uzun vadede değer kazanma potansiyeli oluyor" ifadelerini kullandı.Parcel Estates Üst Yöneticisi (CEO) Özden Çimen ise Dubai'nin Türk yatırımcılar için en cazip lokasyonlardan biri haline geldiğini belirtti. Dubai’de sağlanan yüksek kira getirisi ve vergisiz yatırım avantajlarının, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıları cezbettiğini ifade eden Çimen, "Türkler, Dubai’de en çok gayrimenkul alan ülkeler arasında Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD’nin ardından 7’nci sırada yer alıyor. 2025 yılında ise bu sıralamada ilk 5’e girebiliriz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/dubai-brics-yatirim-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1094180965.html
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dubai, türkiye, türk, konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, elektronik vize, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı
dubai, türkiye, türk, konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, elektronik vize, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı
Türkler yurt dışı gayrimenkul alımında rekor kırdı: Dubai ve Yunanistan zirvede
Türkler, 2024 yılında yurt dışından 2.5 milyar dolarlık gayrimenkul satın alarak en çok Dubai ve Yunanistan’ı tercih etti. Altın vize programları ve yüksek kira getirisi, yatırımcıların bu ülkelere yönelmesini sağladı. Uzmanlar, Türklerin Dubai'de en çok konut alan ilk 5 ülke arasına girebileceğini öngördü.
Türk yatırımcılar, 2024 yılında yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarını artırarak özellikle Dubai ve Yunanistan’a yöneldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul alımları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği ülkeler arasında Dubai ve Yunanistan öne çıkarken, bu alımların başlıca nedenleri arasında 'altın vize' programları ve yüksek kira getirisi olduğu ifade edildi. Uzmanlar, Türklerin Dubai’de en çok gayrimenkul alan 7’nci ülke olduğunu ve 2025 itibarıyla ilk 5’e girebileceğini öngördü.
Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ''Yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında en önemli kriterlerden biri, mülkün kira geliri üretebilmesi. Türk yatırımcılar, özellikle istikrarlı kira getirisi sağlayan bölgeleri tercih ediyor. Türkler ortalama bir konut için 500 bin dolar ödüyor. Yatırım yaparken en çok dikkat edilen unsur, kira geliri ve mülkün uzun vadede değer kazanma potansiyeli oluyor" ifadelerini kullandı.
Parcel Estates Üst Yöneticisi (CEO) Özden Çimen ise Dubai'nin Türk yatırımcılar için en cazip lokasyonlardan biri haline geldiğini belirtti. Dubai’de sağlanan yüksek kira getirisi ve vergisiz yatırım avantajlarının, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıları cezbettiğini ifade eden Çimen, "Türkler, Dubai’de en çok gayrimenkul alan ülkeler arasında Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD’nin ardından 7’nci sırada yer alıyor. 2025 yılında ise bu sıralamada ilk 5’e girebiliriz" dedi.