https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/suriyede-devlet-baskani-sara-ilk-kabinesini-acikladi-1094988840.html
Suriye'de Devlet Başkanı Şara ilk kabinesini açıkladı
Suriye'de Devlet Başkanı Şara ilk kabinesini açıkladı
Sputnik Türkiye
Suriye'de Geçici Hükümetin ilk Devlet Başkanı Ahmet Şara, ilk kabinesini açıkladı. Kabinede 23 isim yer aldı. 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T09:27+0300
2025-03-30T09:27+0300
2025-03-30T09:27+0300
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Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında Suriye Geçici Hükümetin Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür" ifadelerini kullandı.Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra3- İçişleri Bakanı Enes Hattab4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih15- Tarım Bakanı Emced Bedr16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak18- Kültür Bakanı Muhammed Salih19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd20- Turizm Bakanı Mazen Salihani21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa
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ahmet şara, şam, ebu muhammed el colani, ahmed eş-şara, suriye, kabine
ahmet şara, şam, ebu muhammed el colani, ahmed eş-şara, suriye, kabine
Suriye'de Devlet Başkanı Şara ilk kabinesini açıkladı
Suriye'de Geçici Hükümetin ilk Devlet Başkanı Ahmet Şara, ilk kabinesini açıkladı. Kabinede 23 isim yer aldı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında Suriye Geçici Hükümetin Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür" ifadelerini kullandı.
Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:
1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra
3- İçişleri Bakanı Enes Hattab
4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys
5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi
6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri
7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat
8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir
9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye
10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar
11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali
12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani
13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel
14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih
15- Tarım Bakanı Emced Bedr
16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko
17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak
18- Kültür Bakanı Muhammed Salih
19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd
20- Turizm Bakanı Mazen Salihani
21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf
22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir
23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa