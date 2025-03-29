https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/otomobilin-motoruna-giren-seritli-engerek-itfaiye-tarafindan-cikarildi-1094980404.html
Otomobilin motoruna giren şeritli engerek itfaiye tarafından çıkarıldı
Otomobilin motoruna giren şeritli engerek itfaiye tarafından çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Manisa’da bir otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1 metrelik şeritli engerek yılanı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğal... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T17:19+0300
2025-03-29T17:19+0300
2025-03-29T17:19+0300
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zehirli yılan
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Manisa’da bir sürücü, otomobilinden gelen farklı bir ses üzerine kaputu açtığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Motor bölümüne gizlenmiş yaklaşık 1 metrelik bir yılan gören sürücü, paniğe kapılarak durumu yetkililere bildirdi.Aracını Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na götüren sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaran ekipler, hayvanı zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Avcı, yılanın Türkiye’nin en zehirli türlerinden biri olan şeritli engerek olduğunu belirledi.Avcı, bu türün özellikle Batı Anadolu’da yaygın olduğunu ifade ederek, "Şeritli engerek, vücudunu ısıtmak ya da motor kısmında fare gibi bir avın kokusunu aldığı için buraya girmiş olabilir" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ankarada-kobra-zehri-operasyonu-piyasa-degeri-6-milyonluk-zehir-yakalandi-1094317810.html
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Manisa'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Sputnik Türkiye
Manisa'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
2025-03-29T17:19+0300
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vi̇deo, türkiye, manisa, zehirli, zehirli yılan, yılan, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
vi̇deo, türkiye, manisa, zehirli, zehirli yılan, yılan, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
Otomobilin motoruna giren şeritli engerek itfaiye tarafından çıkarıldı
Manisa’da bir otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1 metrelik şeritli engerek yılanı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Uzmanlar, bu türün Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olduğunu belirtti.
Manisa’da bir sürücü, otomobilinden gelen farklı bir ses üzerine kaputu açtığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Motor bölümüne gizlenmiş yaklaşık 1 metrelik bir yılan gören sürücü, paniğe kapılarak durumu yetkililere bildirdi.
Aracını Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na götüren sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaran ekipler, hayvanı zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Avcı, yılanın Türkiye’nin en zehirli türlerinden biri olan şeritli engerek olduğunu belirledi.
Avcı, bu türün özellikle Batı Anadolu’da yaygın olduğunu ifade ederek, "Şeritli engerek, vücudunu ısıtmak ya da motor kısmında fare gibi bir avın kokusunu aldığı için buraya girmiş olabilir" açıklamasında bulundu.