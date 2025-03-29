https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/otomobilin-motoruna-giren-seritli-engerek-itfaiye-tarafindan-cikarildi-1094980404.html

Otomobilin motoruna giren şeritli engerek itfaiye tarafından çıkarıldı

Otomobilin motoruna giren şeritli engerek itfaiye tarafından çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Manisa’da bir otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1 metrelik şeritli engerek yılanı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğal... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T17:19+0300

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türkiye

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zehirli yılan

yılan

i̇tfaiye

i̇tfaiye ekipleri

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Manisa’da bir sürücü, otomobilinden gelen farklı bir ses üzerine kaputu açtığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Motor bölümüne gizlenmiş yaklaşık 1 metrelik bir yılan gören sürücü, paniğe kapılarak durumu yetkililere bildirdi.Aracını Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na götüren sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaran ekipler, hayvanı zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Avcı, yılanın Türkiye’nin en zehirli türlerinden biri olan şeritli engerek olduğunu belirledi.Avcı, bu türün özellikle Batı Anadolu’da yaygın olduğunu ifade ederek, "Şeritli engerek, vücudunu ısıtmak ya da motor kısmında fare gibi bir avın kokusunu aldığı için buraya girmiş olabilir" açıklamasında bulundu.

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Manisa'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı Sputnik Türkiye Manisa'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı 2025-03-29T17:19+0300 true PT0M38S

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vi̇deo, türkiye, manisa, zehirli, zehirli yılan, yılan, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri