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Gökyüzünde şölen: Ostrava’da parçalı Güneş tutulması gözlem etkinliği düzenlendi
Gökyüzünde şölen: Ostrava’da parçalı Güneş tutulması gözlem etkinliği düzenlendi
Sputnik Türkiye
Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenen etkinlikte, gökyüzü meraklıları parçalı Güneş tutulmasını özel teleskoplar ve gözlüklerle izledi. Özellikle çocukların... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, güneş, güneş tutulması, parçalı güneş tutulması, çekya, ostrava
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, güneş, güneş tutulması, parçalı güneş tutulması, çekya, ostrava

Gökyüzünde şölen: Ostrava’da parçalı Güneş tutulması gözlem etkinliği düzenlendi

17:54 29.03.2025
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Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenen etkinlikte, gökyüzü meraklıları parçalı Güneş tutulmasını özel teleskoplar ve gözlüklerle izledi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.
© AA / Lukas Kabon

Çekya’nın kuzeydoğusundaki Ostrava kentinde düzenlenen etkinlikte, yılın ilk parçalı Güneş tutulması gözlemlendi.

Çekya’nın kuzeydoğusundaki Ostrava kentinde düzenlenen etkinlikte, yılın ilk parçalı Güneş tutulması gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Lukas Kabon

Çekya’nın kuzeydoğusundaki Ostrava kentinde düzenlenen etkinlikte, yılın ilk parçalı Güneş tutulması gözlemlendi.

© AA / Lukas Kabon

Gökyüzü meraklıları parçalı Güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi.

Gökyüzü meraklıları parçalı Güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Lukas Kabon

Gökyüzü meraklıları parçalı Güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi.

© AA / Lukas Kabon

Planetarium Ostrava’nın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar özel teleskoplar ve Güneş tutulması gözlükleriyle bu gökyüzü olayını yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Planetarium Ostrava’nın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar özel teleskoplar ve Güneş tutulması gözlükleriyle bu gökyüzü olayını yakından gözlemleme fırsatı buldu. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Lukas Kabon

Planetarium Ostrava’nın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar özel teleskoplar ve Güneş tutulması gözlükleriyle bu gökyüzü olayını yakından gözlemleme fırsatı buldu.

© AA / Lukas Kabon

Parçalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş’in yalnızca bir kısmını kapatmasıyla meydana gelir.

Parçalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş’in yalnızca bir kısmını kapatmasıyla meydana gelir. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Lukas Kabon

Parçalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş’in yalnızca bir kısmını kapatmasıyla meydana gelir.

© AA / Lukas Kabon

Tam Güneş tutulmalarından farklı olarak, bu tür tutulmalarda Güneş’in tamamı değil, belirli bir bölümü gölgelendiği için gözlemciler Güneş’i bir hilal şeklinde görebilir.

Tam Güneş tutulmalarından farklı olarak, bu tür tutulmalarda Güneş’in tamamı değil, belirli bir bölümü gölgelendiği için gözlemciler Güneş’i bir hilal şeklinde görebilir. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Lukas Kabon

Tam Güneş tutulmalarından farklı olarak, bu tür tutulmalarda Güneş’in tamamı değil, belirli bir bölümü gölgelendiği için gözlemciler Güneş’i bir hilal şeklinde görebilir.

© AA / Lukas Kabon

Ostrava’daki bu gözlem etkinliği, doğa olaylarına meraklı vatandaşları bir araya getirirken, gökyüzünün sunduğu bu eşsiz manzaraya tanıklık etmelerine de olanak sağladı.

Ostrava’daki bu gözlem etkinliği, doğa olaylarına meraklı vatandaşları bir araya getirirken, gökyüzünün sunduğu bu eşsiz manzaraya tanıklık etmelerine de olanak sağladı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Lukas Kabon

Ostrava’daki bu gözlem etkinliği, doğa olaylarına meraklı vatandaşları bir araya getirirken, gökyüzünün sunduğu bu eşsiz manzaraya tanıklık etmelerine de olanak sağladı.

© AA / Lukas Kabon

Şezlonglarda uzanarak gökyüzüne bakanlar ve fotoğraf çeken ziyaretçiler, parçalı tutulmanın keyfini çıkardı.

Şezlonglarda uzanarak gökyüzüne bakanlar ve fotoğraf çeken ziyaretçiler, parçalı tutulmanın keyfini çıkardı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Lukas Kabon

Şezlonglarda uzanarak gökyüzüne bakanlar ve fotoğraf çeken ziyaretçiler, parçalı tutulmanın keyfini çıkardı.

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