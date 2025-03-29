Gökyüzünde şölen: Ostrava’da parçalı Güneş tutulması gözlem etkinliği düzenlendi

Çekya’nın kuzeydoğusundaki Ostrava kentinde düzenlenen etkinlikte, yılın ilk parçalı Güneş tutulması gözlemlendi.
Çekya’nın kuzeydoğusundaki Ostrava kentinde düzenlenen etkinlikte, yılın ilk parçalı Güneş tutulması gözlemlendi.
Gökyüzü meraklıları parçalı Güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi.
Gökyüzü meraklıları parçalı Güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi.
Planetarium Ostrava’nın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar özel teleskoplar ve Güneş tutulması gözlükleriyle bu gökyüzü olayını yakından gözlemleme fırsatı buldu.
Planetarium Ostrava’nın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar özel teleskoplar ve Güneş tutulması gözlükleriyle bu gökyüzü olayını yakından gözlemleme fırsatı buldu.
Parçalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş’in yalnızca bir kısmını kapatmasıyla meydana gelir.
Parçalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş’in yalnızca bir kısmını kapatmasıyla meydana gelir.
Tam Güneş tutulmalarından farklı olarak, bu tür tutulmalarda Güneş’in tamamı değil, belirli bir bölümü gölgelendiği için gözlemciler Güneş’i bir hilal şeklinde görebilir.
Tam Güneş tutulmalarından farklı olarak, bu tür tutulmalarda Güneş’in tamamı değil, belirli bir bölümü gölgelendiği için gözlemciler Güneş’i bir hilal şeklinde görebilir.
Ostrava’daki bu gözlem etkinliği, doğa olaylarına meraklı vatandaşları bir araya getirirken, gökyüzünün sunduğu bu eşsiz manzaraya tanıklık etmelerine de olanak sağladı.
Ostrava’daki bu gözlem etkinliği, doğa olaylarına meraklı vatandaşları bir araya getirirken, gökyüzünün sunduğu bu eşsiz manzaraya tanıklık etmelerine de olanak sağladı.
Şezlonglarda uzanarak gökyüzüne bakanlar ve fotoğraf çeken ziyaretçiler, parçalı tutulmanın keyfini çıkardı.
Şezlonglarda uzanarak gökyüzüne bakanlar ve fotoğraf çeken ziyaretçiler, parçalı tutulmanın keyfini çıkardı.