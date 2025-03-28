Antarktika eriyor: Buzulların yıllar içindeki çarpıcı değişimi görüntülendi

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzulda son 2 yılda görüntülenen erime seviyesi, buzulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzulda son 2 yılda görüntülenen erime seviyesi, buzulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Aralık 2022'de alınan kararla buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki hayati rolü ile yerel, ulusal ve küresel ekonomiler için önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart "Dünya Buzullar Günü", 2025 yılı ise "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" ilan edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Aralık 2022'de alınan kararla buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki hayati rolü ile yerel, ulusal ve küresel ekonomiler için önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart "Dünya Buzullar Günü", 2025 yılı ise "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" ilan edildi.
Su döngüsü için kritik öneme sahip olan buzullar, içme suyu ve sanitasyon sistemleri, tarım, temiz enerji üretimi ve sağlıklı ekosistemler için tatlı su kaynağı sağlıyor.
Su döngüsü için kritik öneme sahip olan buzullar, içme suyu ve sanitasyon sistemleri, tarım, temiz enerji üretimi ve sağlıklı ekosistemler için tatlı su kaynağı sağlıyor.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre buzul kütlesi kaybı son 20 yılda iki katına çıktı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre buzul kütlesi kaybı son 20 yılda iki katına çıktı.
Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesinde önemli ölçüde katkı sağlıyor.
Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesinde önemli ölçüde katkı sağlıyor.
Buzulların erimesinden dolayı artan deniz seviyesi 1900 yılındaki seviyesinden yaklaşık 20 santimetre daha yüksek.
Buzulların erimesinden dolayı artan deniz seviyesi 1900 yılındaki seviyesinden yaklaşık 20 santimetre daha yüksek.