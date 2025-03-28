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Antarktika eriyor: Buzulların yıllar içindeki çarpıcı değişimi görüntülendi
Antarktika eriyor: Buzulların yıllar içindeki çarpıcı değişimi görüntülendi
Sputnik Türkiye
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’nda iklim krizi nedeniyle eriyen buzulların seviyesi önce ve... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, antarktika, buzul, buzul dağı, horseshoe adası, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇klim krizi, buzulların erimesi
фото, fotoğraf, fotoğraf, antarktika, buzul, buzul dağı, horseshoe adası, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇klim krizi, buzulların erimesi

Antarktika eriyor: Buzulların yıllar içindeki çarpıcı değişimi görüntülendi

16:56 28.03.2025
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9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’nda iklim krizi nedeniyle eriyen buzulların seviyesi önce ve sonrası fotoğraflarla gözler önüne serildi.
© AA / Şebnem Coşkun

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzulda son 2 yılda görüntülenen erime seviyesi, buzulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzulda son 2 yılda görüntülenen erime seviyesi, buzulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Şebnem Coşkun

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzulda son 2 yılda görüntülenen erime seviyesi, buzulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

© AA / Şebnem Coşkun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Aralık 2022'de alınan kararla buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki hayati rolü ile yerel, ulusal ve küresel ekonomiler için önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart "Dünya Buzullar Günü", 2025 yılı ise "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu&#x27;nda Aralık 2022&#x27;de alınan kararla buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki hayati rolü ile yerel, ulusal ve küresel ekonomiler için önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart &quot;Dünya Buzullar Günü&quot;, 2025 yılı ise &quot;Uluslararası Buzulların Korunması Yılı&quot; ilan edildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Şebnem Coşkun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Aralık 2022'de alınan kararla buzulların iklim ve hidrolojik döngüdeki hayati rolü ile yerel, ulusal ve küresel ekonomiler için önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart "Dünya Buzullar Günü", 2025 yılı ise "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" ilan edildi.

© AA / Şebnem Coşkun

Su döngüsü için kritik öneme sahip olan buzullar, içme suyu ve sanitasyon sistemleri, tarım, temiz enerji üretimi ve sağlıklı ekosistemler için tatlı su kaynağı sağlıyor.

Su döngüsü için kritik öneme sahip olan buzullar, içme suyu ve sanitasyon sistemleri, tarım, temiz enerji üretimi ve sağlıklı ekosistemler için tatlı su kaynağı sağlıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Şebnem Coşkun

Su döngüsü için kritik öneme sahip olan buzullar, içme suyu ve sanitasyon sistemleri, tarım, temiz enerji üretimi ve sağlıklı ekosistemler için tatlı su kaynağı sağlıyor.

© AA / Şebnem Coşkun

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre buzul kütlesi kaybı son 20 yılda iki katına çıktı.

Birleşmiş Milletler&#x27;e (BM) göre buzul kütlesi kaybı son 20 yılda iki katına çıktı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Şebnem Coşkun

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre buzul kütlesi kaybı son 20 yılda iki katına çıktı.

© AA / Şebnem Coşkun

Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesinde önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesinde önemli ölçüde katkı sağlıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Şebnem Coşkun

Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesinde önemli ölçüde katkı sağlıyor.

© AA / Şebnem Coşkun

Buzulların erimesinden dolayı artan deniz seviyesi 1900 yılındaki seviyesinden yaklaşık 20 santimetre daha yüksek.

Buzulların erimesinden dolayı artan deniz seviyesi 1900 yılındaki seviyesinden yaklaşık 20 santimetre daha yüksek. - Sputnik Türkiye
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© AA / Şebnem Coşkun

Buzulların erimesinden dolayı artan deniz seviyesi 1900 yılındaki seviyesinden yaklaşık 20 santimetre daha yüksek.

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