https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/taksim-metro-istasyonu-kapatildi-1094924954.html
Taksim Metro istasyonu kapatıldı
Taksim Metro istasyonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Taksim Metro İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 17.30 itibarıyla kapatılacağını duyurdu. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T18:00+0300
2025-03-27T18:00+0300
2025-03-27T18:23+0300
türki̇ye
metro i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır." denildi.Açıklamada, "Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
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taksim metro istasyonu kapalı mı, taksim metro istasyonu kapalı
taksim metro istasyonu kapalı mı, taksim metro istasyonu kapalı
Taksim Metro istasyonu kapatıldı
18:00 27.03.2025 (güncellendi: 18:23 27.03.2025)
Metro İstanbul, Taksim Metro İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 17.30 itibarıyla kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır." denildi.
Açıklamada, "Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.