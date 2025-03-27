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Taksim Metro istasyonu kapatıldı

Taksim Metro istasyonu kapatıldı

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, Taksim Metro İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 17.30 itibarıyla kapatılacağını duyurdu. 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T18:00+0300

2025-03-27T18:00+0300

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türki̇ye

metro i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır." denildi.Açıklamada, "Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Sputnik Türkiye

taksim metro istasyonu kapalı mı, taksim metro istasyonu kapalı