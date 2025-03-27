https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/brezilyanin-eski-devlet-baskani-bolsonaroya--darbe-suclamasiyla-ceza-davasi-1094898208.html

Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro'ya 'darbe' suçlamasıyla ceza davası

Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro'ya 'darbe' suçlamasıyla ceza davası

Sputnik Türkiye

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunduğu... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T00:02+0300

2025-03-27T00:02+0300

2025-03-27T00:03+0300

brezilya federal yüksek mahkemesi

lula da silva

jair bolsonaro

yüksek mahkeme

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brezilya

darbe

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Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, savcılığın Jair Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etti ve bu kişiler hakkında ceza davası açılmasına onay verdi.Bolsonaro, Lula da Silva'nın 31 Ekim 2022'de kazandığı seçimi askeri müdahale yoluyla devirmeyi amaçlayan bir komploya liderlik ettiği iddiasıyla yargılanacak.Süreçle ilgili açıklama yapan yargıç Alexandre de Moraes, Bolsonaro'nun darbe planının lideri olduğuna ilişkin yeterli kanıta sahip olduklarını belirtti.Bolsonaro ise Moraes'in kendisini suçlamak için 'asılsız bir hikaye uydurduğunu' söyleyerek, Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisine karşı kişisel sorunları olduğunu öne sürdü.Eski devlet başkanı Bolsonaro, 2022 seçimlerinden sonra ordu komutanlarıyla muhtemel bir olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda olası senaryoları ele aldıklarını ancak bunun anayasaya aykırı olmadığını belirtti.Neler olmuştu?Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmişti.Brezilya Yüksek Mahkemesi federal polisin, darbe planına ilişkin raporunu kamuoyunun erişimine sunmuştu.Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım 2024'te Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da aralarında yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Devlet Başkanı Lula da Silva seçimleri kazanmış ve 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle Ulusal Kongre binasını basmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/sirbistan-avrupa-birligi-guvenilmez-yalancilar-tarafindan-yonetiliyor-1094898079.html

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