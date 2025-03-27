https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-memisoglu-kuresel-saglikta-lider-turkiye-hedefine-ilerleyecegiz-1094929096.html

Bakan Memişoğlu: Küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz

Bakan Memişoğlu: Küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacaklarını söyleyerek, "Küresel sağlıkta lider Türkiye' hedefine... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünün AK Parti iktidarı döneminde yaşandığını belirtti.'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapan Memişoğlu şöyle konuştu:Ağız ve diş sağlığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu Türkiye'de 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 44 ağız ve diş sağlığı hastanesinin hizmet verdiğini söyledi.Bakan Memişoğlu “Bugün de 50 ünitelik yeni ağız ve diş sağlığı hastanemizi hizmete açtık. Şehit Ömer Emiroğlu’nun ismini yaşatacak bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size hizmet boynumuzun borcu. Sağlığınız en değerli emanetimiz. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/adalet-bakani-tunc-sanki-turkiyede-gazeteciler-yazdiklari-icin-tutuklaniyormus-gibi-bir-algi-1094927782.html

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