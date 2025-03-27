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Bakan Memişoğlu: Küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz
Bakan Memişoğlu: Küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacaklarını söyleyerek, "Küresel sağlıkta lider Türkiye' hedefine... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünün AK Parti iktidarı döneminde yaşandığını belirtti.'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapan Memişoğlu şöyle konuştu:Ağız ve diş sağlığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu Türkiye'de 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 44 ağız ve diş sağlığı hastanesinin hizmet verdiğini söyledi.Bakan Memişoğlu “Bugün de 50 ünitelik yeni ağız ve diş sağlığı hastanemizi hizmete açtık. Şehit Ömer Emiroğlu’nun ismini yaşatacak bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size hizmet boynumuzun borcu. Sağlığınız en değerli emanetimiz. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.
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türkiye, haberler, anadolu, ak parti, kemal memişoğlu
Bakan Memişoğlu: Küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz
20:20 27.03.2025 (güncellendi: 20:21 27.03.2025)
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacaklarını söyleyerek, "Küresel sağlıkta lider Türkiye' hedefine ilerleyeceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünün AK Parti iktidarı döneminde yaşandığını belirtti.
'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapan Memişoğlu şöyle konuştu:
“Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, 'Küresel sağlıkta lider Türkiye' hedefine ilerleyeceğiz. Anadolu’nun topraklarını yeşerten güzel insanların yüzünü güldürmeye, Çorum’daki sağlık hizmetlerimizi yeni sağlık yatırımlarımızla geliştirmeye devam edeceğiz."
Ağız ve diş sağlığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu Türkiye'de 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 44 ağız ve diş sağlığı hastanesinin hizmet verdiğini söyledi.
Bakan Memişoğlu “Bugün de 50 ünitelik yeni ağız ve diş sağlığı hastanemizi hizmete açtık. Şehit Ömer Emiroğlu’nun ismini yaşatacak bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size hizmet boynumuzun borcu. Sağlığınız en değerli emanetimiz. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.