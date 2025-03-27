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SON DAKİKA | Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
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Senegal camileri geleneksel mimariyi canlı renklerle buluşturuyor
Senegal camileri geleneksel mimariyi canlı renklerle buluşturuyor
Sputnik Türkiye
Nüfusunun yüzde 96'sının Müslüman olduğu Batı Afrika ülkesi Senegal'in birçok farklı bölgesinde geleneksel İslam mimarisinin modern dokuyla buluştuğu camiler... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, senegal, batı afrika, cami, renkli
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, senegal, batı afrika, cami, renkli

Senegal camileri geleneksel mimariyi canlı renklerle buluşturuyor

17:08 27.03.2025
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Nüfusunun yüzde 96'sının Müslüman olduğu Batı Afrika ülkesi Senegal'in birçok farklı bölgesinde geleneksel İslam mimarisinin modern dokuyla buluştuğu camiler, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
© AA / Cem Özdel

Batı Afrika'nın zengin kültürel mirasıyla bilinen ülkesi Senegal, dış cephesinde ve içinde kullanılan renkleriyle dikkat çekiyor.

Batı Afrika&#x27;nın zengin kültürel mirasıyla bilinen ülkesi Senegal, dış cephesinde ve içinde kullanılan renkleriyle dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Cem Özdel

Batı Afrika'nın zengin kültürel mirasıyla bilinen ülkesi Senegal, dış cephesinde ve içinde kullanılan renkleriyle dikkat çekiyor.

© AA / Cem Özdel

Müslüman nüfusun ülkenin yüzde 96'sını oluşturduğu Senegal'de camiler, geleneksel İslam mimarisini modern dokuyla buluşturuyor.

Müslüman nüfusun ülkenin yüzde 96&#x27;sını oluşturduğu Senegal&#x27;de camiler, geleneksel İslam mimarisini modern dokuyla buluşturuyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Cem Özdel

Müslüman nüfusun ülkenin yüzde 96'sını oluşturduğu Senegal'de camiler, geleneksel İslam mimarisini modern dokuyla buluşturuyor.

© AA / Cem Özdel

Bu camilerden biri, başkent Dakar'a 100 kilometre mesafedeki Mbour kentinde bulunan "Mbour Serigne Saliou Camisi".

Bu camilerden biri, başkent Dakar&#x27;a 100 kilometre mesafedeki Mbour kentinde bulunan &quot;Mbour Serigne Saliou Camisi&quot;. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Cem Özdel

Bu camilerden biri, başkent Dakar'a 100 kilometre mesafedeki Mbour kentinde bulunan "Mbour Serigne Saliou Camisi".

© AA / Cem Özdel

Touba kentinde yer alan "Janatoul Mahwa Camisi".

Touba kentinde yer alan &quot;Janatoul Mahwa Camisi&quot;. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Cem Özdel

Touba kentinde yer alan "Janatoul Mahwa Camisi".

© AA / Cem Özdel

Camilerin dış cephesinde kullanılan renkler içerisinde de görülüyor.

Camilerin dış cephesinde kullanılan renkler içerisinde de görülüyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Cem Özdel

Camilerin dış cephesinde kullanılan renkler içerisinde de görülüyor.

© AA / Cem Özdel

Başkente 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde yer alan "Abdoulaye Diop Camisi".

Başkente 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde yer alan &quot;Abdoulaye Diop Camisi&quot;. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Cem Özdel

Başkente 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde yer alan "Abdoulaye Diop Camisi".

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