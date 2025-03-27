https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/1094921189.html
Senegal camileri geleneksel mimariyi canlı renklerle buluşturuyor
Senegal camileri geleneksel mimariyi canlı renklerle buluşturuyor
Sputnik Türkiye
Nüfusunun yüzde 96'sının Müslüman olduğu Batı Afrika ülkesi Senegal'in birçok farklı bölgesinde geleneksel İslam mimarisinin modern dokuyla buluştuğu camiler... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T17:08+0300
2025-03-27T17:08+0300
2025-03-27T17:08+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, senegal, batı afrika, cami, renkli
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, senegal, batı afrika, cami, renkli
Senegal camileri geleneksel mimariyi canlı renklerle buluşturuyor
Nüfusunun yüzde 96'sının Müslüman olduğu Batı Afrika ülkesi Senegal'in birçok farklı bölgesinde geleneksel İslam mimarisinin modern dokuyla buluştuğu camiler, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
© AA / Cem Özdel
Batı Afrika'nın zengin kültürel mirasıyla bilinen ülkesi Senegal, dış cephesinde ve içinde kullanılan renkleriyle dikkat çekiyor.
Batı Afrika'nın zengin kültürel mirasıyla bilinen ülkesi Senegal, dış cephesinde ve içinde kullanılan renkleriyle dikkat çekiyor.
© AA / Cem Özdel
Müslüman nüfusun ülkenin yüzde 96'sını oluşturduğu Senegal'de camiler, geleneksel İslam mimarisini modern dokuyla buluşturuyor.
Müslüman nüfusun ülkenin yüzde 96'sını oluşturduğu Senegal'de camiler, geleneksel İslam mimarisini modern dokuyla buluşturuyor.
© AA / Cem Özdel
Bu camilerden biri, başkent Dakar'a 100 kilometre mesafedeki Mbour kentinde bulunan "Mbour Serigne Saliou Camisi".
Bu camilerden biri, başkent Dakar'a 100 kilometre mesafedeki Mbour kentinde bulunan "Mbour Serigne Saliou Camisi".
© AA / Cem Özdel
Touba kentinde yer alan "Janatoul Mahwa Camisi".
Touba kentinde yer alan "Janatoul Mahwa Camisi".
© AA / Cem Özdel
Camilerin dış cephesinde kullanılan renkler içerisinde de görülüyor.
Camilerin dış cephesinde kullanılan renkler içerisinde de görülüyor.
© AA / Cem Özdel
Başkente 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde yer alan "Abdoulaye Diop Camisi".
Başkente 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde yer alan "Abdoulaye Diop Camisi".