https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/1094913151.html
Baharın habercisi Sakura sezonu başladı: Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açtı
Baharın habercisi Sakura sezonu başladı: Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açtı
Sputnik Türkiye
Japonya’da baharın gelişini simgeleyen kiraz çiçekleri (Sakura), ülkenin dört bir yanında açmaya başladı. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan Sakura... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T13:15+0300
2025-03-27T13:15+0300
2025-03-27T13:15+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
dünya
japonya
sakura
kiraz ağacı
tokyo
kyoto
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094912432_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_098c3069ee9bf20cd6f51adad994b4d3.jpg
tokyo
kyoto
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094912432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62b44b85bb5b072cbefe117557d073c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, japonya, sakura, kiraz ağacı, tokyo, kyoto
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, japonya, sakura, kiraz ağacı, tokyo, kyoto
Baharın habercisi Sakura sezonu başladı: Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açtı
Japonya’da baharın gelişini simgeleyen kiraz çiçekleri (Sakura), ülkenin dört bir yanında açmaya başladı. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan Sakura ağaçlarını görüntülemek isteyen yerli ve yabancı turistler sokaklara çıktı.
© AA / David Mareuil
Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk, ülkede her yıl mart sonunda çiçek açan kiraz ağaçlarını görmek için parkları doldurdu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk, ülkede her yıl mart sonunda çiçek açan kiraz ağaçlarını görmek için parkları doldurdu.
© AA / David Mareuil
Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirlerde parklar ve tapınaklar pembe ve beyaz çiçeklerle süslendi.
Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirlerde parklar ve tapınaklar pembe ve beyaz çiçeklerle süslendi.
© AA / David Mareuil
Japon kültüründe derin bir yere sahip olan sakuralar, yaşamın geçiciliğini ve doğanın döngüsünü simgeliyor. Binlerce insan, bu kısa ömürlü güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
Japon kültüründe derin bir yere sahip olan sakuralar, yaşamın geçiciliğini ve doğanın döngüsünü simgeliyor. Binlerce insan, bu kısa ömürlü güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
© AA / David Mareuil
İlk çiçeklenme bildirimleri Tokyo’da Ueno Parkı ve Sumida Nehri çevresinden gelirken, Kyoto’daki Fushimi Inari Tapınağı’nda da büyüleyici sakura manzaraları oluştu.
İlk çiçeklenme bildirimleri Tokyo’da Ueno Parkı ve Sumida Nehri çevresinden gelirken, Kyoto’daki Fushimi Inari Tapınağı’nda da büyüleyici sakura manzaraları oluştu.
© AA / David Mareuil
Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği sakura sezonu, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.
Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği sakura sezonu, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.