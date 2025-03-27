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Baharın habercisi Sakura sezonu başladı: Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açtı
Baharın habercisi Sakura sezonu başladı: Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açtı
Sputnik Türkiye
Japonya’da baharın gelişini simgeleyen kiraz çiçekleri (Sakura), ülkenin dört bir yanında açmaya başladı. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan Sakura... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, japonya, sakura, kiraz ağacı, tokyo, kyoto
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, japonya, sakura, kiraz ağacı, tokyo, kyoto

Baharın habercisi Sakura sezonu başladı: Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açtı

13:15 27.03.2025
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Japonya’da baharın gelişini simgeleyen kiraz çiçekleri (Sakura), ülkenin dört bir yanında açmaya başladı. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan Sakura ağaçlarını görüntülemek isteyen yerli ve yabancı turistler sokaklara çıktı.
© AA / David Mareuil

Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk, ülkede her yıl mart sonunda çiçek açan kiraz ağaçlarını görmek için parkları doldurdu.

Japonya&#x27;nın başkenti Tokyo&#x27;da halk, ülkede her yıl mart sonunda çiçek açan kiraz ağaçlarını görmek için parkları doldurdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / David Mareuil

Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk, ülkede her yıl mart sonunda çiçek açan kiraz ağaçlarını görmek için parkları doldurdu.

© AA / David Mareuil

Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirlerde parklar ve tapınaklar pembe ve beyaz çiçeklerle süslendi.

Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirlerde parklar ve tapınaklar pembe ve beyaz çiçeklerle süslendi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / David Mareuil

Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirlerde parklar ve tapınaklar pembe ve beyaz çiçeklerle süslendi.

© AA / David Mareuil

Japon kültüründe derin bir yere sahip olan sakuralar, yaşamın geçiciliğini ve doğanın döngüsünü simgeliyor. Binlerce insan, bu kısa ömürlü güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Japon kültüründe derin bir yere sahip olan sakuralar, yaşamın geçiciliğini ve doğanın döngüsünü simgeliyor. Binlerce insan, bu kısa ömürlü güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / David Mareuil

Japon kültüründe derin bir yere sahip olan sakuralar, yaşamın geçiciliğini ve doğanın döngüsünü simgeliyor. Binlerce insan, bu kısa ömürlü güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

© AA / David Mareuil

İlk çiçeklenme bildirimleri Tokyo’da Ueno Parkı ve Sumida Nehri çevresinden gelirken, Kyoto’daki Fushimi Inari Tapınağı’nda da büyüleyici sakura manzaraları oluştu.

İlk çiçeklenme bildirimleri Tokyo’da Ueno Parkı ve Sumida Nehri çevresinden gelirken, Kyoto’daki Fushimi Inari Tapınağı’nda da büyüleyici sakura manzaraları oluştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / David Mareuil

İlk çiçeklenme bildirimleri Tokyo’da Ueno Parkı ve Sumida Nehri çevresinden gelirken, Kyoto’daki Fushimi Inari Tapınağı’nda da büyüleyici sakura manzaraları oluştu.

© AA / David Mareuil

Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği sakura sezonu, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.

Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği sakura sezonu, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / David Mareuil

Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği sakura sezonu, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.

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