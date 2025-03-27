Baharın habercisi Sakura sezonu başladı: Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açtı

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Japon kültüründe derin bir yere sahip olan sakuralar, yaşamın geçiciliğini ve doğanın döngüsünü simgeliyor. Binlerce insan, bu kısa ömürlü güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.