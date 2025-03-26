Orhan Pamuk: 22 bin kitabımı başka yere taşıdım, yıkım kararını ben değil devlet verdi

Türkiye
Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Sosyal medyada kadına yönelik şiddeti eleştirenler bile kadına yönelik küfür ediyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
18:17
6 dk
SESLİ HABER
Sektörler arası sirkülasyon kritik seviyede: En önemli neden ücretler
18:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/orhan-pamuk-22-bin-kitabimi-baska-yere-tasidim-yikim-kararini-ben-degil-devlet-verdi-1094865612.html
Orhan Pamuk: 22 bin kitabımı başka yere taşıdım, yıkım kararını ben değil devlet verdi
Orhan Pamuk: 22 bin kitabımı başka yere taşıdım, yıkım kararını ben değil devlet verdi
Sputnik Türkiye
Orhan Pamuk’un Cihangir’de depreme dayanıksız olduğu için boşaltılması kararıyla mühürlenen Taray Apartmanı’na hırsız girdi. Hırsızlık yine aynı binada yaşayan... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T09:40+0300
2025-03-26T09:40+0300
türki̇ye
orhan pamuk
apartman
izzettin çalışlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102531/81/1025318185_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_5ba883c89e16a6af9efafa777dc60f4d.jpg
İzzeddin Çalışlar, sosyal medya hesabından “Bir komşunun mülk ihtirasından dolayı mühürlettiği evimize hırsız girdi” diye duyurarak sahaf ve antikacı dostlarını uyarmıştı. Dedesi E. Org. İzzettin Çalışlar Paşa’nın değerli eşyalarının ve kendisine ait bazı belgelerin çalındığını, bunları görenlerin haber vermelerini, yine kendisinin satın alacağını yazmıştı.Orhan Pamuk'tan bina için açıklamaHürriyet'in haberine göre İzzeddin Çalışlar binayı Orhan Pamuk'un mühürlettiğini iddia etti. Binayı kendisinin değil devletin mühürlediğini söyleyen Pamuk iddialara gönderdiği bir yazıyla cevap verdi. '22 bin kitabımı başka yere taşıdım'İşte Orhan Pamuk’un yazısı:'Değerli eşyaların çalınmış olmasına ben de çok üzüldüm'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220603/orhan-pamukun-unlu-binasina-tartismali-yikim-karari-1056940108.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102531/81/1025318185_453:0:4229:2832_1920x0_80_0_0_9c82c854e0a9169739fd9934a802ae05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orhan pamuk, apartman, izzettin çalışlar
orhan pamuk, apartman, izzettin çalışlar

Orhan Pamuk: 22 bin kitabımı başka yere taşıdım, yıkım kararını ben değil devlet verdi

09:40 26.03.2025
© AFP 2023 / OZAN KOSEOrhan Pamuk
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Abone ol
Orhan Pamuk’un Cihangir’de depreme dayanıksız olduğu için boşaltılması kararıyla mühürlenen Taray Apartmanı’na hırsız girdi. Hırsızlık yine aynı binada yaşayan yazar ve araştırmacı İzzeddin Çalışlar ile karşı komşusunun dairelerinin kapıları kırılarak yapılmıştı. Nobel ödüllü yazar Pamuk'tan olaya ilişkin açıklama geldi.
İzzeddin Çalışlar, sosyal medya hesabındanBir komşunun mülk ihtirasından dolayı mühürlettiği evimize hırsız girdi” diye duyurarak sahaf ve antikacı dostlarını uyarmıştı. Dedesi E. Org. İzzettin Çalışlar Paşa’nın değerli eşyalarının ve kendisine ait bazı belgelerin çalındığını, bunları görenlerin haber vermelerini, yine kendisinin satın alacağını yazmıştı.

Orhan Pamuk'tan bina için açıklama

Hürriyet'in haberine göre İzzeddin Çalışlar binayı Orhan Pamuk'un mühürlettiğini iddia etti. Binayı kendisinin değil devletin mühürlediğini söyleyen Pamuk iddialara gönderdiği bir yazıyla cevap verdi.

'22 bin kitabımı başka yere taşıdım'

İşte Orhan Pamuk’un yazısı:
"Değerli komşum Sayın İzzeddin Çalışlar’a, Hürriyet’te pazartesi günü çıkan sözlerinizden ve İhsan Yılmaz’ın haberinden sonra bazı temel gerçekleri hatırlatmak istiyorum. Hep birlikte yakın zamana kadar oturduğumuz Taray Apartmanı hakkında yıkım kararını ben değil devlet verdi. Binanın insandan ve eşyadan boşaltma kararını da devlet verdi. Ben boşaltma kararına uymak için, yirmi iki bin kitabımı, koleksiyonlarımı, eşyalarımı başka yerlere taşırken haftalarca başka bir iş yapamadım... Siz ise eşyayı boşaltma kararına aldırmamış kıymetli-tarihi eşyalarınızı çürük, elektriksiz ve bekçisiz bir binada terk etmişsiniz. Bildiğiniz gibi bir binanın ‘çürük’ yani kamuya tehlikeli olduğuna orada oturanların ya da sahiplerinin iyimser kanaatleriyle değil, bilimsel yöntemlerle karot alınarak ve laboratuvar testleri sonucunda karar veriliyor. Taray Apartmanı’nda devlet kontrolünde yapılan resmi örneklemeler sonucunda binanın ‘çürük’ olduğu resmen kesinleşeli yıllar oldu. Bu resmi karar olmasaydı da sütunları çatlayan, betonu toz gibi, tebeşir misali ufalanan, sağı solu eğilmiş, duvarları çatlaklar içinde, cephesinden sokağa parçalar dökülen ve üzerine özensizce iki kaçak kat eklenmiş olan altmış yıllık bu çürük apartmanda can güvenliğimizden dolayı ne ben ne eşim artık oturmak istemedik. Elbette sizin, ‘Ben depremden, ölümden korkmuyorum!’ deme hakkınız var ve bu söze verilecek cevap yok."

'Değerli eşyaların çalınmış olmasına ben de çok üzüldüm'

Evinizden Atatürk’ün arkadaşı İstiklal Savaşı kahramanı dedeniz E. Org. İzzettin Çalışlar Paşa’nın değerli eşyalarının, anneannenizin gümüş sofra takımlarının, koleksiyonunuzdaki başka bazı müzelik şeylerin çalınmış olmasına ben de çok üzüldüm. Zaten ben ve eşim, çürük Taray Apartmanı’ndan yalnız canımızı kurtarmak için değil, yıllardır özenle biriktirdiğim kendi özel koleksiyonumu da depremden kurtarmak için kaçtık. Taray Apartmanı’nda kentsel dönüşüme gitmeyi, herhangi birinin çürük bodrum katını satın almak için değil, eşya ve yazı koleksiyonuma sağlam ve kalıcı bir yuva aradığım için istiyorum. Çünkü sizin dedenizden kalan eşyalarınız, ya da anneannenizden kalan gümüş sofra takımlarınız, müzelik madeni eşya koleksiyonunuz ne kadar değerliyse, benim romanlarımı yazarken yıllardır biriktirdiğim eşya koleksiyonum ve elli beş yıldır tuttuğum defterlerim, yaptığım resimlerim, yayımlanmamış müsveddelerim, hiç yayımlanmamış on binlerce sayfa tutan elyazmalarım ve büyük arşivim de o kadar değerli. Dostlukla hatırlatırım.”
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
YAŞAM
Orhan Pamuk'un ünlü binasına tartışmalı yıkım kararı
3 Haziran 2022, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала