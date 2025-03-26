https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/nato-genel-sekreteri-rutte-yineledi-ukrayna-baris-gorusmelerinden-sonra-da-nato-uyesi-olamayacak-1094893846.html

NATO Genel Sekreteri Rutte yineledi: 'Ukrayna barış görüşmelerinden sonra da NATO üyesi olamayacak'

NATO Genel Sekreteri Rutte yineledi: 'Ukrayna barış görüşmelerinden sonra da NATO üyesi olamayacak'

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış görüşmelerinin ardından da ittifaka üye olamayacağını vurguladı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T19:41+0300

2025-03-26T19:41+0300

2025-03-26T19:41+0300

ukrayna krizi

abd

nato

ukrayna

mark rutte

nükleer

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'nın barış görüşmelerinin ardından ittifaka üye olmayacağını ancak bunun uzun vadede üyelik olmayacağı anlamına gelmediğini ileri sürdü.Rutte açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'ABD'nin nükleer şemsiyesine Avrupa'da alternatif yok'NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın ABD tarafından sağlanan nükleer şemsiyeye alternatifi olmadığını söyledi.Varşova'daki Ekonomi Okulu'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Rutte, "Avrupa'nın ABD'nin nükleer şemsiyesine alternatifi yok. Bu nedenle ABD'nin hem NATO'ya hem de transatlantik güvenliğe bağlı olduğunu defalarca ifade etmiş olması önemli" dedi.

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abd, nato, ukrayna, mark rutte, nükleer