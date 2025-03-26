https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/nato-genel-sekreteri-rutte-yineledi-ukrayna-baris-gorusmelerinden-sonra-da-nato-uyesi-olamayacak-1094893846.html
NATO Genel Sekreteri Rutte yineledi: 'Ukrayna barış görüşmelerinden sonra da NATO üyesi olamayacak'
NATO Genel Sekreteri Rutte yineledi: 'Ukrayna barış görüşmelerinden sonra da NATO üyesi olamayacak'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış görüşmelerinin ardından da ittifaka üye olamayacağını vurguladı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T19:41+0300
2025-03-26T19:41+0300
2025-03-26T19:41+0300
ukrayna krizi
abd
nato
ukrayna
mark rutte
nükleer
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'nın barış görüşmelerinin ardından ittifaka üye olmayacağını ancak bunun uzun vadede üyelik olmayacağı anlamına gelmediğini ileri sürdü.Rutte açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'ABD'nin nükleer şemsiyesine Avrupa'da alternatif yok'NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın ABD tarafından sağlanan nükleer şemsiyeye alternatifi olmadığını söyledi.Varşova'daki Ekonomi Okulu'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Rutte, "Avrupa'nın ABD'nin nükleer şemsiyesine alternatifi yok. Bu nedenle ABD'nin hem NATO'ya hem de transatlantik güvenliğe bağlı olduğunu defalarca ifade etmiş olması önemli" dedi.
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abd, nato, ukrayna, mark rutte, nükleer
abd, nato, ukrayna, mark rutte, nükleer
NATO Genel Sekreteri Rutte yineledi: 'Ukrayna barış görüşmelerinden sonra da NATO üyesi olamayacak'
NATO Genel Sekreteri Rutte yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış görüşmelerinin ardından da ittifaka üye olamayacağını vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'nın barış görüşmelerinin ardından ittifaka üye olmayacağını ancak bunun uzun vadede üyelik olmayacağı anlamına gelmediğini ileri sürdü.
Rutte açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını defalarca ifade ettik. Ukrayna'ya barış görüşmeleri bağlamında NATO üyesi olacağına dair hiçbir zaman söz vermedik ancak uzun vadede ne olacağıyla ilgili bir ayrım yapmak gerekir.
'ABD'nin nükleer şemsiyesine Avrupa'da alternatif yok'
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın ABD tarafından sağlanan nükleer şemsiyeye alternatifi olmadığını söyledi.
Varşova'daki Ekonomi Okulu'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Rutte, "Avrupa'nın ABD'nin nükleer şemsiyesine alternatifi yok. Bu nedenle ABD'nin hem NATO'ya hem de transatlantik güvenliğe bağlı olduğunu defalarca ifade etmiş olması önemli" dedi.