https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/mesaj-dunyasinda-sasirtan-kesif-populer-emojinin-anlami-farkli-cikti-1094896154.html
Mesaj dünyasında şaşırtan keşif: Popüler emojinin anlamı farklı çıktı
Mesaj dünyasında şaşırtan keşif: Popüler emojinin anlamı farklı çıktı
Sputnik Türkiye
Günlük mesajlaşmaların vazgeçilmezi olan emojilerden birinin aslında hiç bilinmeyen bir anlamı olduğu ortaya çıktı. Serçe parmak, işaret parmağı ve açık... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T22:38+0300
2025-03-26T22:38+0300
2025-03-26T22:38+0300
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Metal müzik severlerin kullandığı rock emojisinin aslında farklı bir anlamı olduğu ortaya çıktı.Mesajlaşma uygulamalarında serçe parmak, işaret parmağı ve açık başparmaktan oluşan popüler el emojisinin 'rock on' değil, Amerikan İşaret Dili'nde 'Seni seviyorum' (ILY) anlamına geldiği ortaya çıktı. Birçok kullanıcı, yıllardır bu emojiyi yanlış anlamda kullandığını fark ederek şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı. Emojinin kökeninin parmakların "I", "L" ve "Y" harflerini temsil etmesine dayandığı ifade edildi. Uzmanlar, farklı renkteki kalp emojilerinin de beklenmedik anlamlar taşıdığını belirterek dijital iletişimde dikkatli olunmasını önerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211018/twitter-emoji-tepki-ozelligini-yeniden-getirdi-1049948199.html
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sms, mesaj, kısa mesaj, toplu mesaj, sübliminal mesaj, kriptolu mesaj, tebrik mesajı, sevgi, emoji, dünya emoji günü
sms, mesaj, kısa mesaj, toplu mesaj, sübliminal mesaj, kriptolu mesaj, tebrik mesajı, sevgi, emoji, dünya emoji günü
Mesaj dünyasında şaşırtan keşif: Popüler emojinin anlamı farklı çıktı
Günlük mesajlaşmaların vazgeçilmezi olan emojilerden birinin aslında hiç bilinmeyen bir anlamı olduğu ortaya çıktı. Serçe parmak, işaret parmağı ve açık başparmakla yapılan el işareti emojisi, çoğu kişi tarafından 'rock on' (metal müzik işareti) sanılıyordu. Ancak gerçek anlamının 'Seni seviyorum' olduğu açıklandı.
Metal müzik severlerin kullandığı rock emojisinin aslında farklı bir anlamı olduğu ortaya çıktı.
Mesajlaşma uygulamalarında serçe parmak, işaret parmağı ve açık başparmaktan oluşan popüler el emojisinin 'rock on' değil, Amerikan İşaret Dili'nde 'Seni seviyorum' (ILY) anlamına geldiği ortaya çıktı. Birçok kullanıcı, yıllardır bu emojiyi yanlış anlamda kullandığını fark ederek şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı.
Emojinin kökeninin parmakların "I", "L" ve "Y" harflerini temsil etmesine dayandığı ifade edildi. Uzmanlar, farklı renkteki kalp emojilerinin de beklenmedik anlamlar taşıdığını belirterek dijital iletişimde dikkatli olunmasını önerdi.