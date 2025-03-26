https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/mesaj-dunyasinda-sasirtan-kesif-populer-emojinin-anlami-farkli-cikti-1094896154.html

Mesaj dünyasında şaşırtan keşif: Popüler emojinin anlamı farklı çıktı

Mesaj dünyasında şaşırtan keşif: Popüler emojinin anlamı farklı çıktı

Sputnik Türkiye

Günlük mesajlaşmaların vazgeçilmezi olan emojilerden birinin aslında hiç bilinmeyen bir anlamı olduğu ortaya çıktı. Serçe parmak, işaret parmağı ve açık... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T22:38+0300

2025-03-26T22:38+0300

2025-03-26T22:38+0300

dünya

sms

mesaj

kısa mesaj

toplu mesaj

sübliminal mesaj

kriptolu mesaj

tebrik mesajı

sevgi

emoji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094895982_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_6c2d1efe4cee1ba8a10531fbc7a0494d.jpg

Metal müzik severlerin kullandığı rock emojisinin aslında farklı bir anlamı olduğu ortaya çıktı.Mesajlaşma uygulamalarında serçe parmak, işaret parmağı ve açık başparmaktan oluşan popüler el emojisinin 'rock on' değil, Amerikan İşaret Dili'nde 'Seni seviyorum' (ILY) anlamına geldiği ortaya çıktı. Birçok kullanıcı, yıllardır bu emojiyi yanlış anlamda kullandığını fark ederek şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı. Emojinin kökeninin parmakların "I", "L" ve "Y" harflerini temsil etmesine dayandığı ifade edildi. Uzmanlar, farklı renkteki kalp emojilerinin de beklenmedik anlamlar taşıdığını belirterek dijital iletişimde dikkatli olunmasını önerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211018/twitter-emoji-tepki-ozelligini-yeniden-getirdi-1049948199.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sms, mesaj, kısa mesaj, toplu mesaj, sübliminal mesaj, kriptolu mesaj, tebrik mesajı, sevgi, emoji, dünya emoji günü