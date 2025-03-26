Kadir Gecesi dualarla idrak edildi: Halk camilere akın etti

İzmir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla Karşıyaka ilçesindeki Memur Kardeşler Camisi'nde program düzenlendi.
İzmir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla Karşıyaka ilçesindeki Memur Kardeşler Camisi'nde program düzenlendi.
Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla TOKİ Rasullah Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazının ardından namaz kılındı.
Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla TOKİ Rasullah Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazının ardından namaz kılındı.
İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'ni dolduran Müslümanlar namazlarını cemaatle kıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle halk avluda saf tuttu.
İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'ni dolduran Müslümanlar namazlarını cemaatle kıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle halk avluda saf tuttu.
Diyarbakır'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Halk, Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'deki programa katıldı.
Diyarbakır'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Halk, Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'deki programa katıldı.
Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Bülbül Camisi'nde düzenlenen program sonunda Vali Erdinç Yılmaz halka salep ikram etti.
Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Bülbül Camisi'nde düzenlenen program sonunda Vali Erdinç Yılmaz halka salep ikram etti.