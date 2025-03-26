Kadir Gecesi dualarla idrak edildi: Halk camilere akın etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Berkay, tutuklanırken yine 'Her şey çok güzel olacak' dedi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Telekom sektöründe akıllı şebekeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:11
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Berkay gözaltına alındığı gün Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde değildi'
17:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın yükselişi: Putin’in 25 yılı
18:30
26 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/kadir-gecesi-dualarla-idrak-edildi-halk-camilere-akin-etti-1094897890.html
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi: Halk camilere akın etti
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi: Halk camilere akın etti
Sputnik Türkiye
Kadir Gecesi, Türkiye'deki camilerde yoğun katılımla idrak edildi. Halk, Ayasofya, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere camileri doldurarak... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T23:24+0300
2025-03-26T23:26+0300
türki̇ye
kadir gecesi
i̇slam
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
cami
ayasofya-i kebir cami-i şerif
taksim cami
cami-cemevi
esentepe cami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094896786_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_96ae03a374322069ae1ef01ab6319739.jpg
türki̇ye
i̇zmir
i̇stanbul
diyarbakır
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094896786_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_d17b00ca6795eded6b543f9e8bc7403a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, kadir gecesi, i̇slam, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), cami, ayasofya-i kebir cami-i şerif, taksim cami, cami-cemevi, esentepe cami, bursa yeşil cami, i̇zmir, i̇stanbul, diyarbakır, adana
фото, kadir gecesi, i̇slam, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), cami, ayasofya-i kebir cami-i şerif, taksim cami, cami-cemevi, esentepe cami, bursa yeşil cami, i̇zmir, i̇stanbul, diyarbakır, adana

Kadir Gecesi dualarla idrak edildi: Halk camilere akın etti

23:24 26.03.2025 (güncellendi: 23:26 26.03.2025)
Abone ol
Kadir Gecesi, Türkiye'deki camilerde yoğun katılımla idrak edildi. Halk, Ayasofya, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere camileri doldurarak dualar etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunurken, teravih namazı kılındı ve çeşitli ikramlar yapıldı.
© AA / Berkan Çetin

İzmir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla Karşıyaka ilçesindeki Memur Kardeşler Camisi'nde program düzenlendi.

İzmir&#x27;de, Kadir Gecesi dolayısıyla Karşıyaka ilçesindeki Memur Kardeşler Camisi&#x27;nde program düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Berkan Çetin

İzmir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla Karşıyaka ilçesindeki Memur Kardeşler Camisi'nde program düzenlendi.

© AA / Ali Kemal Zerenli

Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla TOKİ Rasullah Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazının ardından namaz kılındı.

Hatay&#x27;da Kadir Gecesi dolayısıyla TOKİ Rasullah Camisi&#x27;nde yatsı namazı öncesi Kur&#x27;an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu&#x27;nun vaazının ardından namaz kılındı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ali Kemal Zerenli

Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla TOKİ Rasullah Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazının ardından namaz kılındı.

© AA / Ağıt Erdi Ulukaya

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'ni dolduran Müslümanlar namazlarını cemaatle kıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle halk avluda saf tuttu.

İslam dininde &quot;bin aydan daha hayırlı olduğu&quot; kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi&#x27;ni dolduran Müslümanlar namazlarını cemaatle kıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle halk avluda saf tuttu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'ni dolduran Müslümanlar namazlarını cemaatle kıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle halk avluda saf tuttu.

© AA / Aziz Aslan

Diyarbakır'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Halk, Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'deki programa katıldı.

Diyarbakır&#x27;da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Halk, Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami&#x27;deki programa katıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Aziz Aslan

Diyarbakır'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Halk, Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'deki programa katıldı.

© AA / Murat Anıl

Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Bülbül Camisi'nde düzenlenen program sonunda Vali Erdinç Yılmaz halka salep ikram etti.

Osmaniye&#x27;de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Bülbül Camisi&#x27;nde düzenlenen program sonunda Vali Erdinç Yılmaz halka salep ikram etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Murat Anıl

Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Bülbül Camisi'nde düzenlenen program sonunda Vali Erdinç Yılmaz halka salep ikram etti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала