Kadir Gecesi dualarla idrak edildi: Halk camilere akın etti

Kadir Gecesi, Türkiye'deki camilerde yoğun katılımla idrak edildi. Halk, Ayasofya, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere camileri doldurarak dualar etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunurken, teravih namazı kılındı ve çeşitli ikramlar yapıldı.