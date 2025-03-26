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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/istanbulda-izinsiz-gosterilerde-178-zanli-tutuklandi-1094891535.html
İstanbul'da gösterilerde 178 kişi tutuklandı
İstanbul'da gösterilerde 178 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da izinsiz gösterilere yönelik operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen 676 şüpheliden 575’i gözaltına alındı. Başsavcılık, gözaltına alınanlar arasında 7 kişinin DHKP/C, 9 kişinin PKK/KCK, 4 kişinin TKP/ML, 1 kişinin MLKP ve 3 kişinin TKİP terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Ayrıca, 5 şüpheli hakkında çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu ancak herhangi bir terör örgütüyle doğrudan bağlantılarının belirlenemediği ifade edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 575 kişiden 23’ünün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde arşiv kaydının bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda adliyeye sevk edilen 178 kişi, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Hakimlik, ayrıca 124 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, bunlardan 38 kişi için 'konutu terk etmeme' şartı getirildi. Öte yandan firari durumda olan 101 zanlının 6’sının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, güvenlik güçlerinin firarileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/chpnin-olaganustu-kurultay-kararinin-iptali-talebine-ret-1094888074.html
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i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, hükümet karşıtı gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı
i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, hükümet karşıtı gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'da gösterilerde 178 kişi tutuklandı

18:09 26.03.2025 (güncellendi: 18:51 26.03.2025)
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İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara karışan 676 kişinin tespit edildiğini ve bunlardan bazılarının çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Soruşturmada 273 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.
İstanbul'da izinsiz gösterilere yönelik operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen 676 şüpheliden 575’i gözaltına alındı. Başsavcılık, gözaltına alınanlar arasında 7 kişinin DHKP/C, 9 kişinin PKK/KCK, 4 kişinin TKP/ML, 1 kişinin MLKP ve 3 kişinin TKİP terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Ayrıca, 5 şüpheli hakkında çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu ancak herhangi bir terör örgütüyle doğrudan bağlantılarının belirlenemediği ifade edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 575 kişiden 23’ünün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde arşiv kaydının bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda adliyeye sevk edilen 178 kişi, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Hakimlik, ayrıca 124 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, bunlardan 38 kişi için 'konutu terk etmeme' şartı getirildi. Öte yandan firari durumda olan 101 zanlının 6’sının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, güvenlik güçlerinin firarileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
chp - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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