https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/istanbulda-izinsiz-gosterilerde-178-zanli-tutuklandi-1094891535.html

İstanbul'da gösterilerde 178 kişi tutuklandı

İstanbul'da gösterilerde 178 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T18:09+0300

2025-03-26T18:09+0300

2025-03-26T18:51+0300

türki̇ye

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

gösteri

eylem ve gösteri yasağı

toplu gösteri yasağı

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İstanbul'da izinsiz gösterilere yönelik operasyonlarda 178 şüpheli tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen 676 şüpheliden 575’i gözaltına alındı. Başsavcılık, gözaltına alınanlar arasında 7 kişinin DHKP/C, 9 kişinin PKK/KCK, 4 kişinin TKP/ML, 1 kişinin MLKP ve 3 kişinin TKİP terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Ayrıca, 5 şüpheli hakkında çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu ancak herhangi bir terör örgütüyle doğrudan bağlantılarının belirlenemediği ifade edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 575 kişiden 23’ünün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde arşiv kaydının bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda adliyeye sevk edilen 178 kişi, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Hakimlik, ayrıca 124 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, bunlardan 38 kişi için 'konutu terk etmeme' şartı getirildi. Öte yandan firari durumda olan 101 zanlının 6’sının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, güvenlik güçlerinin firarileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/chpnin-olaganustu-kurultay-kararinin-iptali-talebine-ret-1094888074.html

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