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İklim krizinin görünmeyen yüzü: Obrukların sayısı artıyor, tarım alanları tehdit altında
İklim krizinin görünmeyen yüzü: Obrukların sayısı artıyor, tarım alanları tehdit altında
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22 Mart Dünya Su Günü kapsamında iklim krizinin etkileri gözler önüne seriliyor. Dünyayı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle tarım alanları risk altında... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, abd, birleşmiş milletler (bm), 22 mart dünya su günü, obruk, i̇klim krizi, kuraklık, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, konya
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, abd, birleşmiş milletler (bm), 22 mart dünya su günü, obruk, i̇klim krizi, kuraklık, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, konya

İklim krizinin görünmeyen yüzü: Obrukların sayısı artıyor, tarım alanları tehdit altında

14:55 26.03.2025
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22 Mart Dünya Su Günü kapsamında iklim krizinin etkileri gözler önüne seriliyor. Dünyayı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle tarım alanları risk altında. Kuraklığın bir diğer etkisi de bazı bölgelerde yer altında çözünen kireç taşların boşluk oluşturarak obruklar oluşturması.
© AA / Mehmet Ali Özcan

22 Mart Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler tarafından temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekmek amacıyla ilan edildi.

22 Mart Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler tarafından temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekmek amacıyla ilan edildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mehmet Ali Özcan

22 Mart Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler tarafından temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekmek amacıyla ilan edildi.

© AA / Mehmet Ali Özcan

Avrupa'dan ABD'ye, Çin'den Orta Doğu'ya dünyanın birçok bölgeyi etkisi altına alan ve çok sayıda nehir ve gölde tarihin en düşük su seviyeleriyle kendisini gösteren kuraklık; tarım, gıda güvenliği, ticaret ve enerji alanlarında yeni risk ve zorlukları beraberinde getirmekte.

Avrupa&#x27;dan ABD&#x27;ye, Çin&#x27;den Orta Doğu&#x27;ya dünyanın birçok bölgeyi etkisi altına alan ve çok sayıda nehir ve gölde tarihin en düşük su seviyeleriyle kendisini gösteren kuraklık; tarım, gıda güvenliği, ticaret ve enerji alanlarında yeni risk ve zorlukları beraberinde getirmekte. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mehmet Ali Özcan

Avrupa'dan ABD'ye, Çin'den Orta Doğu'ya dünyanın birçok bölgeyi etkisi altına alan ve çok sayıda nehir ve gölde tarihin en düşük su seviyeleriyle kendisini gösteren kuraklık; tarım, gıda güvenliği, ticaret ve enerji alanlarında yeni risk ve zorlukları beraberinde getirmekte.

© AA / Mehmet Ali Özcan

Kuraklığın etkisiyle Konya’da yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı da artışta.

Kuraklığın etkisiyle Konya’da yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı da artışta. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mehmet Ali Özcan

Kuraklığın etkisiyle Konya’da yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı da artışta.

© AA / Mehmet Ali Özcan

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meyil Obruğu'nun içindeki suyun kuraklığın etkisiyle azaldığı görüldü.

Konya&#x27;nın Karapınar ilçesindeki Meyil Obruğu&#x27;nun içindeki suyun kuraklığın etkisiyle azaldığı görüldü. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mehmet Ali Özcan

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meyil Obruğu'nun içindeki suyun kuraklığın etkisiyle azaldığı görüldü.

© AA / Mehmet Ali Özcan

Meyil obruğu, kalker, kumlu kil ve marn depoları üzerinde kuruldu. Son yıllardaki su seviyesindeki azalış, diğer doğal oluşumlar gibi obrukların da çevre ve su kaynakları yönetimi açısından dikkatle korunması gerektiğini gösteriyor.

Meyil obruğu, kalker, kumlu kil ve marn depoları üzerinde kuruldu. Son yıllardaki su seviyesindeki azalış, diğer doğal oluşumlar gibi obrukların da çevre ve su kaynakları yönetimi açısından dikkatle korunması gerektiğini gösteriyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mehmet Ali Özcan

Meyil obruğu, kalker, kumlu kil ve marn depoları üzerinde kuruldu. Son yıllardaki su seviyesindeki azalış, diğer doğal oluşumlar gibi obrukların da çevre ve su kaynakları yönetimi açısından dikkatle korunması gerektiğini gösteriyor.

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