İklim krizinin görünmeyen yüzü: Obrukların sayısı artıyor, tarım alanları tehdit altında

22 Mart Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler tarafından temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekmek amacıyla ilan edildi.
22 Mart Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler tarafından temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekmek amacıyla ilan edildi.
Avrupa'dan ABD'ye, Çin'den Orta Doğu'ya dünyanın birçok bölgeyi etkisi altına alan ve çok sayıda nehir ve gölde tarihin en düşük su seviyeleriyle kendisini gösteren kuraklık; tarım, gıda güvenliği, ticaret ve enerji alanlarında yeni risk ve zorlukları beraberinde getirmekte.
Avrupa'dan ABD'ye, Çin'den Orta Doğu'ya dünyanın birçok bölgeyi etkisi altına alan ve çok sayıda nehir ve gölde tarihin en düşük su seviyeleriyle kendisini gösteren kuraklık; tarım, gıda güvenliği, ticaret ve enerji alanlarında yeni risk ve zorlukları beraberinde getirmekte.
Kuraklığın etkisiyle Konya’da yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı da artışta.
Kuraklığın etkisiyle Konya’da yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısı da artışta.
Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meyil Obruğu'nun içindeki suyun kuraklığın etkisiyle azaldığı görüldü.
Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meyil Obruğu'nun içindeki suyun kuraklığın etkisiyle azaldığı görüldü.
Meyil obruğu, kalker, kumlu kil ve marn depoları üzerinde kuruldu. Son yıllardaki su seviyesindeki azalış, diğer doğal oluşumlar gibi obrukların da çevre ve su kaynakları yönetimi açısından dikkatle korunması gerektiğini gösteriyor.
Meyil obruğu, kalker, kumlu kil ve marn depoları üzerinde kuruldu. Son yıllardaki su seviyesindeki azalış, diğer doğal oluşumlar gibi obrukların da çevre ve su kaynakları yönetimi açısından dikkatle korunması gerektiğini gösteriyor.