İklim krizinin görünmeyen yüzü: Obrukların sayısı artıyor, tarım alanları tehdit altında

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Avrupa'dan ABD'ye, Çin'den Orta Doğu'ya dünyanın birçok bölgeyi etkisi altına alan ve çok sayıda nehir ve gölde tarihin en düşük su seviyeleriyle kendisini gösteren kuraklık; tarım, gıda güvenliği, ticaret ve enerji alanlarında yeni risk ve zorlukları beraberinde getirmekte.