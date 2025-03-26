https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/erdogan-milletimiz-hicbir-yerli-ve-milli-markayi-uc-bes-muhterisin-fasizan-siyasetine-yem-1094885274.html

Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir

Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir"... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T14:52+0300

2025-03-26T14:52+0300

2025-03-26T15:01+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

milli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1094885274.jpg?1742990479

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor:

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milli