https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/erdogan-milletimiz-hicbir-yerli-ve-milli-markayi-uc-bes-muhterisin-fasizan-siyasetine-yem-1094885274.html
Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir
Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir"... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T14:52+0300
2025-03-26T14:52+0300
2025-03-26T15:01+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
milli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milli
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milli
Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir
14:52 26.03.2025 (güncellendi: 15:01 26.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor:
Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir
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