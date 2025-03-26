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Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir
Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir"... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T14:52+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
milli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milli
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milli

Erdoğan: Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir

14:52 26.03.2025 (güncellendi: 15:01 26.03.2025)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor:
Milletimiz hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir
Kuantum teknolojisinde ülkemizin insan kaynağını güçlendirecek ulusal kuantum enstitüsünü kuracağız
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