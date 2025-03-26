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Dışişleri kaynaklarından Fidan ve Rubio görüşmesine ilişkin açıklama: Siyasi irade açıkça ortaya kondu
Dışişleri kaynaklarından Fidan ve Rubio görüşmesine ilişkin açıklama: Siyasi irade açıkça ortaya kondu
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmede vunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Fidan ve Rubio görüşmesinde savunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade açıkça ortaya kondu.Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için önemini vurgularken; iki bakan Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı. Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılığın görüşmede ifade edildiği Dışişleri kaynaklarınca aktarıldı.
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abd, marco rubio, hakan fidan, abd, suriye, dışişleri bakanlığı
abd, marco rubio, hakan fidan, abd, suriye, dışişleri bakanlığı

Dışişleri kaynaklarından Fidan ve Rubio görüşmesine ilişkin açıklama: Siyasi irade açıkça ortaya kondu

01:20 26.03.2025
© AP Photo / Rod Lamkey, Jr.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Rod Lamkey, Jr.
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Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmede vunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade açıkça ortaya konduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmeyle ilgili Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Fidan ve Rubio görüşmesinde savunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade açıkça ortaya kondu.
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için önemini vurgularken; iki bakan Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı.
Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılığın görüşmede ifade edildiği Dışişleri kaynaklarınca aktarıldı.
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