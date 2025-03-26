https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/aston-villadan-arda-gulere-ovgu-dolu-sozler-aradigimiz-bircok-sey-onda-var-1094887221.html

Aston Villa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler: 'Aradığımız birçok şey onda var'

Aston Villa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler: 'Aradığımız birçok şey onda var'

Sputnik Türkiye

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın sportif direktörü Monchi, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’i takip ettiklerini açıkladı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T15:21+0300

2025-03-26T15:21+0300

2025-03-26T15:21+0300

spor

arda güler

aston villa

premier lig

real madrid

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler için radarını açtı. Kulübün sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, bilinen adıyla Monchi, Arda’yı uzun süredir takip ettiklerini açıkladı. Marca Radyosu'na konuşan deneyimli futbol adamı, milli oyuncu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.'Arda Güler, Aston Villa’nın çok beğendiği bir oyuncu'Monchi, "Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu" diyerek genç yıldız hakkında olumlu görüşlerini paylaştı. Teknik kapasitesi ve oyundaki sorumluluğuna vurgu yapan İspanyol yönetici, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor" ifadelerini kullandı.'Arda, Aston Villa’ya çekici gelebilecek bir profil'Ramon Rodriguez Verdejo, Arda'nın yalnızca yetenek değil aynı zamanda oyun tarzı açısından da takımlarına uygun bir profil çizdiğini belirtti. Monchi, "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu. Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, aston villa, premier lig, real madrid