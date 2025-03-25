https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/porsuk-cayinda-cansiz-beden-bulundu-1094842593.html
Porsuk Çayı'nda cansız beden bulundu
Porsuk Çayı'nda cansız beden bulundu
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de Alzheimer hastası 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'un Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T13:32+0300
2025-03-25T13:32+0300
2025-03-25T13:32+0300
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porsuk
eskişehir
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Porsuk Çayı Adalar mevkisindeki Gondol İskelesi'nin bulunduğu bölgede suda hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin, Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.Akkuş'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rojin-kabaisin-olumune-iliskin-yeni-bilgi-akintiyla-tasinmasi-mumkun-1093309330.html
türki̇ye
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porsuk, eskişehir, alzheimer
porsuk, eskişehir, alzheimer
Porsuk Çayı'nda cansız beden bulundu
Eskişehir'de Alzheimer hastası 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'un Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.
Porsuk Çayı Adalar mevkisindeki Gondol İskelesi'nin bulunduğu bölgede suda hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin, Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.
Akkuş'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.