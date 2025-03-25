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Özgür Özel, İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama yaptı: 'Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz'
Özgür Özel, İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama yaptı: 'Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz'
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Özgür Özel, İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama yaptı ve "Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık, İktidarın yaptığı bu kumpasla ne... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.'3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettik'Özel, "Maalesef Silivri'deyiz. Son seçimlerde ekonominin yüzde 80'ine nüfusun yüzde 65'ine hitap eden partinin genel başkanı, biraz önce Silivri'de 3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu Resul Emrah Şahan'ı ve Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti." dedi.Özel, "Hesap etmedikleri geçen pazar günü bütün dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15,5 milyon insan. Şimdi bütÜn dünya basını peşimizde. 19 Mart sivil darbe girişimi yine milletin iradesiyle sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir." diye konuştu. CHP lideri Özel, "Ben içerden dimdik kendileriyle aileleriyle gurur duyan korkmayan sadece korkakların korkutuğu 3 tane aslanla görüştüm. Bundan sonra o fotoğraf tarihe kaldı. 15,5 milyon kişi koşa koşa gittiler. Demokrasi devrimi rüzgarı Ekrem Bey'in arkadaşlarımızın arkasındadır." ifadelerini kullandı.'Bayramlaşma olmayacak'Özel, Ramazan Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşmayacaklarını da sözlerine ekledi.
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Özgür Özel, İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama yaptı: 'Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz'

13:03 25.03.2025
© AA / Oğuz YeterCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Oğuz Yeter
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Ayrıntılar geliyor
Özgür Özel, İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama yaptı ve "Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık, İktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız?" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

'3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettik'

Özel, "Maalesef Silivri'deyiz. Son seçimlerde ekonominin yüzde 80'ine nüfusun yüzde 65'ine hitap eden partinin genel başkanı, biraz önce Silivri'de 3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu Resul Emrah Şahan'ı ve Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti." dedi.
Özel, "Hesap etmedikleri geçen pazar günü bütün dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15,5 milyon insan. Şimdi bütÜn dünya basını peşimizde. 19 Mart sivil darbe girişimi yine milletin iradesiyle sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir." diye konuştu. CHP lideri Özel, "Ben içerden dimdik kendileriyle aileleriyle gurur duyan korkmayan sadece korkakların korkutuğu 3 tane aslanla görüştüm. Bundan sonra o fotoğraf tarihe kaldı. 15,5 milyon kişi koşa koşa gittiler. Demokrasi devrimi rüzgarı Ekrem Bey'in arkadaşlarımızın arkasındadır." ifadelerini kullandı.

'Bayramlaşma olmayacak'

Özel, Ramazan Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık, İktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız? Gelip de bayram şekerini Akın Gürlek mi tutacak? Bu bayramın Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak

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