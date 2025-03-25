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Arda Güler formasını giyeceği takımı resmen açıkladı: 'Ev bile aldım'
Arda Güler formasını giyeceği takımı resmen açıkladı: 'Ev bile aldım'
Sputnik Türkiye
Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olacağına inandığını ve takımın önemli bir parçası olabilmek için çok çalıştığını söyledi. Milli futbolcu takımdaki... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın Macaristan'ı mağlup ettiği maçın ardından Arda Güler, İspanyol basınından Marca'ya konuştu.Milli futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki Macaristan galibiyetini değerlendirirken Real Madrid kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.NTV'nin haberine göre UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan galibiyetine ve A Milli Takım'ın A Ligi'ne yükselmesiyle ilgili Arda, "Bizim için Uluslar A Ligi'ne yükselmek ve buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Çok mutluyuz." dedi.Real Madrid'deki bu sezonun hedefleriyle ilgili genç futbolcu, "Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid her zaman her maçı kazanmak ve şampiyonluk için mücadele ediyor. Benim tek isteğim her maçta oynayıp takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak." açıklamasında bulundu.'Ev aldım'Arda Güler, "Real Madrid'deki durumunuz, geleceğiniz hakkında çok fazla konuşma oldu. Madrid'deki durumunuza rağmen mutlu musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi,Genç futbolcu sözlerini şöyle, "Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok şey ifade ediyor. Çok minnettarım. Real Madrid'de oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Onu elde edene kadar mücadele etmeyi bırakmayacağım." diyerek tamamladı.Marca, Arda Güler röportajını bugünkü sayısında manşete taşıdı.Real Madrid formasıyla bu sezon 30 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol ve 5 asist kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/milli-macta-ardanin-sus-hareketi-yaptigi-szoboszlaiden-arda-fotografi-altina-1088-yorumu-1094804506.html
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arda güler, arda güler real madrid, arda güler son dakika, ara güler yeni takımı
arda güler, arda güler real madrid, arda güler son dakika, ara güler yeni takımı

Arda Güler formasını giyeceği takımı resmen açıkladı: 'Ev bile aldım'

10:52 25.03.2025
© AA / Mohammed Dabbous Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi
 Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Mohammed Dabbous
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Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olacağına inandığını ve takımın önemli bir parçası olabilmek için çok çalıştığını söyledi. Milli futbolcu takımdaki geleceği için, "Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala ona inanıyorum." dedi.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın Macaristan'ı mağlup ettiği maçın ardından Arda Güler, İspanyol basınından Marca'ya konuştu.
Milli futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki Macaristan galibiyetini değerlendirirken Real Madrid kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
NTV'nin haberine göre UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan galibiyetine ve A Milli Takım'ın A Ligi'ne yükselmesiyle ilgili Arda, "Bizim için Uluslar A Ligi'ne yükselmek ve buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Çok mutluyuz." dedi.
Real Madrid'deki bu sezonun hedefleriyle ilgili genç futbolcu, "Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid her zaman her maçı kazanmak ve şampiyonluk için mücadele ediyor. Benim tek isteğim her maçta oynayıp takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak." açıklamasında bulundu.

'Ev aldım'

Arda Güler, "Real Madrid'deki durumunuz, geleceğiniz hakkında çok fazla konuşma oldu. Madrid'deki durumunuza rağmen mutlu musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi,
"Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala ona inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma inanıyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Macaristan'a karşı oynadığımız maçta da gördüğünüz gibi çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım."
Genç futbolcu sözlerini şöyle, "Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok şey ifade ediyor. Çok minnettarım. Real Madrid'de oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Onu elde edene kadar mücadele etmeyi bırakmayacağım." diyerek tamamladı.
Marca, Arda Güler röportajını bugünkü sayısında manşete taşıdı.
Real Madrid formasıyla bu sezon 30 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol ve 5 asist kaydetti.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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