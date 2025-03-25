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Kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kars'ta kızıl tilkiler, doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ormanlıyla ünlü ilçede kar yağışının ardından... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, türkiye, tilki, kızıl tilki, doğal yaşam, fotoğraf, fotoğraf
фото, türkiye, tilki, kızıl tilki, doğal yaşam, fotoğraf, fotoğraf

Kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi

13:47 25.03.2025
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Kars'ta kızıl tilkiler, doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ormanlıyla ünlü ilçede kar yağışının ardından açan güneşle doğa canlandı.
© AA / Hüseyin Demirci

Kars'ın karlı arazilerinde gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

Kars&#x27;ın karlı arazilerinde gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Hüseyin Demirci

Kars'ın karlı arazilerinde gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

© AA / Hüseyin Demirci

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ormanları, birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor.

Türkiye&#x27;nin en yüksek yerleşim birimlerinden ormanları, birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Hüseyin Demirci

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ormanları, birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor.

© AA / Hüseyin Demirci

Bayağı tilki olarak da bilinen kızıl tilkiler Avrupa'nın en sık rastlanan vahşi köpeklerinden biri.

Bayağı tilki olarak da bilinen kızıl tilkiler Avrupa&#x27;nın en sık rastlanan vahşi köpeklerinden biri. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Hüseyin Demirci

Bayağı tilki olarak da bilinen kızıl tilkiler Avrupa'nın en sık rastlanan vahşi köpeklerinden biri.

© AA / Hüseyin Demirci

Hemen hemen her ortamda yaşayabilen kızıl tilkilerin ortalama yaşam süreleri 15 ila 20 yıl arasından değişiyor.

Hemen hemen her ortamda yaşayabilen kızıl tilkilerin ortalama yaşam süreleri 15 ila 20 yıl arasından değişiyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Hüseyin Demirci

Hemen hemen her ortamda yaşayabilen kızıl tilkilerin ortalama yaşam süreleri 15 ila 20 yıl arasından değişiyor.

© AA / Hüseyin Demirci

Kızıl tilkiler saatte 70 kilometre hıza ulaşabilirler.

Kızıl tilkiler saatte 70 kilometre hıza ulaşabilirler. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Hüseyin Demirci

Kızıl tilkiler saatte 70 kilometre hıza ulaşabilirler.

© AA / Hüseyin Demirci

Sürü halinde yaşayan bu tilki türü, genelde gece avlanmayı tercih etse de, güvenli hissettikleri bir yerde gündüz avına da çıkabilir.

Sürü halinde yaşayan bu tilki türü, genelde gece avlanmayı tercih etse de, güvenli hissettikleri bir yerde gündüz avına da çıkabilir. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Hüseyin Demirci

Sürü halinde yaşayan bu tilki türü, genelde gece avlanmayı tercih etse de, güvenli hissettikleri bir yerde gündüz avına da çıkabilir.

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