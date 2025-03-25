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Kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kars'ta kızıl tilkiler, doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ormanlıyla ünlü ilçede kar yağışının ardından... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T13:47+0300
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фото, türkiye, tilki, kızıl tilki, doğal yaşam, fotoğraf, fotoğraf
фото, türkiye, tilki, kızıl tilki, doğal yaşam, fotoğraf, fotoğraf
Kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ta kızıl tilkiler, doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ormanlıyla ünlü ilçede kar yağışının ardından açan güneşle doğa canlandı.
© AA / Hüseyin Demirci
Kars'ın karlı arazilerinde gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.
Kars'ın karlı arazilerinde gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.
© AA / Hüseyin Demirci
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ormanları, birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ormanları, birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor.
© AA / Hüseyin Demirci
Bayağı tilki olarak da bilinen kızıl tilkiler Avrupa'nın en sık rastlanan vahşi köpeklerinden biri.
Bayağı tilki olarak da bilinen kızıl tilkiler Avrupa'nın en sık rastlanan vahşi köpeklerinden biri.
© AA / Hüseyin Demirci
Hemen hemen her ortamda yaşayabilen kızıl tilkilerin ortalama yaşam süreleri 15 ila 20 yıl arasından değişiyor.
Hemen hemen her ortamda yaşayabilen kızıl tilkilerin ortalama yaşam süreleri 15 ila 20 yıl arasından değişiyor.
© AA / Hüseyin Demirci
Kızıl tilkiler saatte 70 kilometre hıza ulaşabilirler.
Kızıl tilkiler saatte 70 kilometre hıza ulaşabilirler.
© AA / Hüseyin Demirci
Sürü halinde yaşayan bu tilki türü, genelde gece avlanmayı tercih etse de, güvenli hissettikleri bir yerde gündüz avına da çıkabilir.
Sürü halinde yaşayan bu tilki türü, genelde gece avlanmayı tercih etse de, güvenli hissettikleri bir yerde gündüz avına da çıkabilir.