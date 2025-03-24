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Her üç erkekten birinde görülüyor: Erkeklerde 'kadın tipi meme büyümesi'nden kurtulmak mümkün mü?
Her üç erkekten birinde görülüyor: Erkeklerde 'kadın tipi meme büyümesi'nden kurtulmak mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Erkeklerde meme büyümesinin en yaygın nedeni hormonal dengesizlik. Bu rahatsızlık genellikle kendiliğinden geçmiyor. Bir ilacın yan etkisi ise geçebiliyor ancak kronik ise hormon tedavisi olmak gerekiyor.
2025-03-24T16:12+0300
2025-03-24T16:12+0300
sağlik
jinekomasti
meme büyümesi
erkekler
meme
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Erkeklerde "kadın tipi meme büyümesi” olarak bilinen jinekomastinin görülme sıklığı gittikçe artmış durumda. Öyle ki yapılan bazı araştırmalara göre her üç erkekten birinde görülüyor. Sağlık açısından bir risk teşkil etmeyen bu durum, ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlara yol açabilir. Peki en çok hangi dönemde görülür? Tedavi yöntemleri neler? İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman İpekçi, Sputnik’e özel anlattı.‘Ergenlik dönemindeki erkeklerde gözlenme sıklığı yüzde 34.6’Prof. Dr. Süleyman İpekçi, jinokomastinin erkeklerde meme dokusunun anormal şekilde büyümesi olduğunu söyledi:“Jinekomasti, erkeklerde meme dokusunun anormal şekilde büyümesidir. Bu durum, östrojen ve testosteron hormonları arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Jinekomasti tanısı, meme dokusunda sertleşme ve büyüme tespit edilmesiyle konuyor. Öyle ki hormon değişikliklerinin en yüksek olduğu ergenlik dönemindeki erkeklerde gözlenme sıklığı yüzde 34.6’yı buluyor.”Jinekomasti en çok hangi dönemde görülüyor?📌Yenidoğan dönemi: Anneden geçen östrojen nedeniyle oluşabilir, genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden kayboluyor.📌Ergenlik dönemi (12-18 yaş): Hormon değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkabilir ve çoğu durumda birkaç yıl içinde düzelir.📌Yaşlılık dönemi (50 yaş ve üzeri): Testosteron seviyelerinin azalması ve vücut yağ oranının artması nedeniyle görülebiliyor.‘En yaygın nedeni hormonal dengesizlik’İpekçi, jinekomastinin en yaygın nedeninin hormonal dengesizlik olduğunun altını çizerek “En yaygın nedeni hormonal dengesizlik, öyle ki östrojen artışı veya testosteron azalması erkeklerde memelerin anormal bir şekilde büyümesine neden olur. Obezite de östrojen üretimini artırarak yine hormonal dengesizliklere yol açabilir. Karaciğer veya böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları ve genetik yatkınlıkta en yaygın nedenlerden. Son olarak steroid, antidepresan ve bazı mide ile tansiyon ilaçlarının kullanımına da dikkat edilmeli.” dedi.Jinekomastinin belirtileri neler?📌Meme dokusunda büyüme (tek veya çift taraflı)📌Memede hassasiyet veya ağrı📌Sert ve ele gelen doku kitlesiJinekomasti ve yağ nasıl ayırt edilir?Prof. Dr. Süleyman İpekçi, jinekomasti ve fazla kilo arasındaki farkı "Jinekomasti meme bezlerinin büyümesiyle oluşur ve genellikle sert bir doku kitlesi içerir. Sahte jinekomasti ise yağ birikimi nedeniyle oluşur ve genellikle kilo alımıyla bağlantılıdır” sözleriyle açıklıyor ve ayırt etme yöntemlerini sıralıyor:❓Dokunma testi: Jinekomastide sert bir doku hissedilirken, sahte jinekomasti daha yumuşak ve dağınık bir yapıda olur.❓Kilo verme etkisi: Sahte jinekomasti kilo verildiğinde azalırken, gerçek jinekomasti kilo kaybıyla kaybolmaz.❓Görüntüleme testleri: Ultrason ve mamografi kesin ayrımı yapmada yardımcı olabilir.Jinekomasti nasıl tedavi edilir? Kendiliğinden geçer mi?İpekçi, ergenlik döneminde gerçekleşen jinekomastinin çoğu zaman 1-2 yıl içinde düzeleceğini, eğer hormon dengesizliği veya ilaç kullanımı gibi bir sebep varsa bu durum kalktığında da kendiliğinden gerileyebileceğini söyledi. Eğer uzun süre mevcut olan ve rahatsızlık veren jinekomasti için tıbbi veya cerrahi tedavi gerektiğini söyleyerek tedavi seçeneklerini sıraladı.Jinekomasti tedavi yöntemleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/hem-enerji-veriyor-hem-yaslanmayi-geciktiriyor-guclu-antioksidan-kaynagi-koenzim-q10-hangi-1094688261.html
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jinekomasti nedir, jinekomasti neden olur, jinekomasti nasıl geçer, jinekomasti belirtileri
jinekomasti nedir, jinekomasti neden olur, jinekomasti nasıl geçer, jinekomasti belirtileri

Her üç erkekten birinde görülüyor: Erkeklerde 'kadın tipi meme büyümesi'nden kurtulmak mümkün mü?

16:12 24.03.2025
© DHAjinekomasti
jinekomasti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© DHA
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Başak Koçak
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Özel
Yapılan araştırmalara göre her 3 erkekten birinde görülen jinekomasti yani erkeklerde "kadın tipi meme büyümesi" görülüyor. Bunun ilaç kullanımı gibi akut vakaların yanısıra hormon tedavisi gerektiren kronik türü de bulunuyor. Uzmanlar, "ergenlik dönemine dikkat" diyor.
Erkeklerde "kadın tipi meme büyümesi” olarak bilinen jinekomastinin görülme sıklığı gittikçe artmış durumda. Öyle ki yapılan bazı araştırmalara göre her üç erkekten birinde görülüyor. Sağlık açısından bir risk teşkil etmeyen bu durum, ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlara yol açabilir. Peki en çok hangi dönemde görülür? Tedavi yöntemleri neler? İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman İpekçi, Sputnik’e özel anlattı.

‘Ergenlik dönemindeki erkeklerde gözlenme sıklığı yüzde 34.6’

Prof. Dr. Süleyman İpekçi, jinokomastinin erkeklerde meme dokusunun anormal şekilde büyümesi olduğunu söyledi:
Jinekomasti, erkeklerde meme dokusunun anormal şekilde büyümesidir. Bu durum, östrojen ve testosteron hormonları arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Jinekomasti tanısı, meme dokusunda sertleşme ve büyüme tespit edilmesiyle konuyor. Öyle ki hormon değişikliklerinin en yüksek olduğu ergenlik dönemindeki erkeklerde gözlenme sıklığı yüzde 34.6’yı buluyor.”

Jinekomasti en çok hangi dönemde görülüyor?

📌Yenidoğan dönemi: Anneden geçen östrojen nedeniyle oluşabilir, genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden kayboluyor.
📌Ergenlik dönemi (12-18 yaş): Hormon değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkabilir ve çoğu durumda birkaç yıl içinde düzelir.
📌Yaşlılık dönemi (50 yaş ve üzeri): Testosteron seviyelerinin azalması ve vücut yağ oranının artması nedeniyle görülebiliyor.

‘En yaygın nedeni hormonal dengesizlik’

İpekçi, jinekomastinin en yaygın nedeninin hormonal dengesizlik olduğunun altını çizerekEn yaygın nedeni hormonal dengesizlik, öyle ki östrojen artışı veya testosteron azalması erkeklerde memelerin anormal bir şekilde büyümesine neden olur. Obezite de östrojen üretimini artırarak yine hormonal dengesizliklere yol açabilir. Karaciğer veya böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları ve genetik yatkınlıkta en yaygın nedenlerden. Son olarak steroid, antidepresan ve bazı mide ile tansiyon ilaçlarının kullanımına da dikkat edilmeli.” dedi.

Jinekomastinin belirtileri neler?

📌Meme dokusunda büyüme (tek veya çift taraflı)
📌Memede hassasiyet veya ağrı
📌Sert ve ele gelen doku kitlesi

Jinekomasti ve yağ nasıl ayırt edilir?

Prof. Dr. Süleyman İpekçi, jinekomasti ve fazla kilo arasındaki farkı "Jinekomasti meme bezlerinin büyümesiyle oluşur ve genellikle sert bir doku kitlesi içerir. Sahte jinekomasti ise yağ birikimi nedeniyle oluşur ve genellikle kilo alımıyla bağlantılıdır” sözleriyle açıklıyor ve ayırt etme yöntemlerini sıralıyor:

Dokunma testi: Jinekomastide sert bir doku hissedilirken, sahte jinekomasti daha yumuşak ve dağınık bir yapıda olur.
Kilo verme etkisi: Sahte jinekomasti kilo verildiğinde azalırken, gerçek jinekomasti kilo kaybıyla kaybolmaz.
Görüntüleme testleri: Ultrason ve mamografi kesin ayrımı yapmada yardımcı olabilir.

Jinekomasti nasıl tedavi edilir? Kendiliğinden geçer mi?

İpekçi, ergenlik döneminde gerçekleşen jinekomastinin çoğu zaman 1-2 yıl içinde düzeleceğini, eğer hormon dengesizliği veya ilaç kullanımı gibi bir sebep varsa bu durum kalktığında da kendiliğinden gerileyebileceğini söyledi. Eğer uzun süre mevcut olan ve rahatsızlık veren jinekomasti için tıbbi veya cerrahi tedavi gerektiğini söyleyerek tedavi seçeneklerini sıraladı.

Jinekomasti tedavi yöntemleri

Eğer hormonal bir dengesizlik varsa hormon tedavisi
Yağ aldırma (liposuction)
İleri vakalarda meme dokusunun cerrahi olarak alınması gerekebilir.
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