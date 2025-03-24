Vietnam'ın tahıl ambarı: Mekong Deltası'nda pirinç üretimi ve modern tarım yöntemleri

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Mekong Deltası sadece pirinç üretim merkezi olmanın ötesinde, göz alıcı doğal manzaraları ve zengin biyoçeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Bölgeyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, pirinç tarlalarının yemyeşil görüntüsünü görmek ve yerel yaşamı deneyimlemek için ziyaret ediyor.