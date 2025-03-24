Konya'nın Altınapa Barajı'nda kuraklık alarmı: Doluluk oranları yüzde 10'un altına düştü

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmek ve su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmek ve su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Su krizinin etkileri Türkiye'de de giderek daha fazla hissedilmekte.
Su krizinin etkileri Türkiye'de de giderek daha fazla hissedilmekte.
Konya’da yer alan ve bölgenin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.
Konya’da yer alan ve bölgenin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.
Barajın doluluk oranı yüzde 10’un altına düşerek kritik seviyeye gelirken, barajı besleyen su kanallarının büyük ölçüde kuruduğu gözlemlendi.
Barajın doluluk oranı yüzde 10’un altına düşerek kritik seviyeye gelirken, barajı besleyen su kanallarının büyük ölçüde kuruduğu gözlemlendi.
Dronla görüntülenen baraj alanı, neredeyse akarsuya dönüşen su kanallarıyla dikkat çekti.
Dronla görüntülenen baraj alanı, neredeyse akarsuya dönüşen su kanallarıyla dikkat çekti.
Yetkililer, su tasarrufu konusunda bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ederken, kuraklık tehdidinin önüne geçebilmek için sürdürülebilir su yönetim politikalarının önemine işaret etti.
Yetkililer, su tasarrufu konusunda bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ederken, kuraklık tehdidinin önüne geçebilmek için sürdürülebilir su yönetim politikalarının önemine işaret etti.
Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada kritik rol oynayan Altınapa Barajı’ndaki bu düşüş, hem su arzını hem de bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte.
Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada kritik rol oynayan Altınapa Barajı’ndaki bu düşüş, hem su arzını hem de bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte.