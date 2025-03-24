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Konya'nın Altınapa Barajı'nda kuraklık alarmı: Doluluk oranları yüzde 10'un altına düştü
Konya'nın Altınapa Barajı'nda kuraklık alarmı: Doluluk oranları yüzde 10'un altına düştü
Sputnik Türkiye
Konya'da yer alan ve bölgenin önemli su içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, konya, baraj, altınapa barajı, baraj doluluk, kuraklık, su krizi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, konya, baraj, altınapa barajı, baraj doluluk, kuraklık, su krizi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Konya'nın Altınapa Barajı'nda kuraklık alarmı: Doluluk oranları yüzde 10'un altına düştü

13:00 24.03.2025
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Konya'da yer alan ve bölgenin önemli su içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında görüntülendi. Barajın doluluk oranları yüzde 10'un altına düştüğünü belirten uzmanlar, iklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerindeki etkisini vurguluyor.
© AA / Seyit Konyalı

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmek ve su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmek ve su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Seyit Konyalı

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmek ve su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

© AA / Seyit Konyalı

Su krizinin etkileri Türkiye'de de giderek daha fazla hissedilmekte.

Su krizinin etkileri Türkiye&#x27;de de giderek daha fazla hissedilmekte. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Seyit Konyalı

Su krizinin etkileri Türkiye'de de giderek daha fazla hissedilmekte.

© AA / Seyit Konyalı

Konya’da yer alan ve bölgenin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.

Konya’da yer alan ve bölgenin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Seyit Konyalı

Konya’da yer alan ve bölgenin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.

© AA / Seyit Konyalı

Barajın doluluk oranı yüzde 10’un altına düşerek kritik seviyeye gelirken, barajı besleyen su kanallarının büyük ölçüde kuruduğu gözlemlendi.

Barajın doluluk oranı yüzde 10’un altına düşerek kritik seviyeye gelirken, barajı besleyen su kanallarının büyük ölçüde kuruduğu gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Seyit Konyalı

Barajın doluluk oranı yüzde 10’un altına düşerek kritik seviyeye gelirken, barajı besleyen su kanallarının büyük ölçüde kuruduğu gözlemlendi.

© AA / Seyit Konyalı

Dronla görüntülenen baraj alanı, neredeyse akarsuya dönüşen su kanallarıyla dikkat çekti.

Dronla görüntülenen baraj alanı, neredeyse akarsuya dönüşen su kanallarıyla dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Seyit Konyalı

Dronla görüntülenen baraj alanı, neredeyse akarsuya dönüşen su kanallarıyla dikkat çekti.

© AA / Seyit Konyalı

Yetkililer, su tasarrufu konusunda bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ederken, kuraklık tehdidinin önüne geçebilmek için sürdürülebilir su yönetim politikalarının önemine işaret etti.

Yetkililer, su tasarrufu konusunda bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ederken, kuraklık tehdidinin önüne geçebilmek için sürdürülebilir su yönetim politikalarının önemine işaret etti. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Seyit Konyalı

Yetkililer, su tasarrufu konusunda bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ederken, kuraklık tehdidinin önüne geçebilmek için sürdürülebilir su yönetim politikalarının önemine işaret etti.

© AA / Seyit Konyalı

Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada kritik rol oynayan Altınapa Barajı’ndaki bu düşüş, hem su arzını hem de bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte.

Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada kritik rol oynayan Altınapa Barajı’ndaki bu düşüş, hem su arzını hem de bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Seyit Konyalı

Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada kritik rol oynayan Altınapa Barajı’ndaki bu düşüş, hem su arzını hem de bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte.

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