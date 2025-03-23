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Meteoroloji'den birçok il için 'saatli' uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den birçok il için 'saatli' uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağış, iç bölgelerde... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T04:58+0300
2025-03-23T04:58+0300
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Don ve buzlanma uyarısı: Sürücüler dikkatli olmalıSabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinin düşeceği bu saatlerde, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ve yerel yönetimleri heyelan, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimelerine karşı uyardı. Bu bölgelerde yaşayanların gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.Hava sıcaklığı artıyorMeteoroloji'ye göre, hava sıcaklıklarında batı bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, diğer bölgelerde sıcaklıkların 6-8 derece artacağı öngörülüyor. Bu yükseliş, don ve çığ gibi olaylarla birlikte ani erimelere sebep olabilir.Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum bazı bölgelerde hava sıcaklıklarını etkileyebilir.Tarım yapan vatandaşlar için zirai don uyarısı yapıldı. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde ise hafif yer yer orta kuvvette don bekleniyor.İllere göre hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 20°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji'den birçok il için 'saatli' uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor

04:58 23.03.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağış, iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, doğuda ise çığ ve don tehlikesine karşı uyardı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Don ve buzlanma uyarısı: Sürücüler dikkatli olmalı

Sabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinin düşeceği bu saatlerde, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ve yerel yönetimleri heyelan, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimelerine karşı uyardı. Bu bölgelerde yaşayanların gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji'ye göre, hava sıcaklıklarında batı bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, diğer bölgelerde sıcaklıkların 6-8 derece artacağı öngörülüyor. Bu yükseliş, don ve çığ gibi olaylarla birlikte ani erimelere sebep olabilir.
Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum bazı bölgelerde hava sıcaklıklarını etkileyebilir.
Tarım yapan vatandaşlar için zirai don uyarısı yapıldı. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde ise hafif yer yer orta kuvvette don bekleniyor.

İllere göre hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu
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