https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/meteorolojiden-bircok-il-icin-saatli-uyari-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1094776976.html

Meteoroloji'den birçok il için 'saatli' uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den birçok il için 'saatli' uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağış, iç bölgelerde... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T04:58+0300

2025-03-23T04:58+0300

2025-03-23T04:58+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

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kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Don ve buzlanma uyarısı: Sürücüler dikkatli olmalıSabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinin düşeceği bu saatlerde, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ve yerel yönetimleri heyelan, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimelerine karşı uyardı. Bu bölgelerde yaşayanların gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.Hava sıcaklığı artıyorMeteoroloji'ye göre, hava sıcaklıklarında batı bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, diğer bölgelerde sıcaklıkların 6-8 derece artacağı öngörülüyor. Bu yükseliş, don ve çığ gibi olaylarla birlikte ani erimelere sebep olabilir.Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum bazı bölgelerde hava sıcaklıklarını etkileyebilir.Tarım yapan vatandaşlar için zirai don uyarısı yapıldı. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde ise hafif yer yer orta kuvvette don bekleniyor.İllere göre hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 20°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

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