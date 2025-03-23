Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama
12:33 23.03.2025 (güncellendi: 12:55 23.03.2025)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarEkrem İmamoğlu
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. " dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. " dedi.
Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim.
Korkunun ecele faydası yok!— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025
Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.
Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!
Aziz Milletim;
Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin.
Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle…