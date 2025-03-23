Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
GÜNDEM ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Güçlü Özgan'la Gündem Özel
13:07
172 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamoglundan-tutuklama-karari-sonrasi-ilk-aciklama-1094785131.html
Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T12:33+0300
2025-03-23T12:55+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
son dakika
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092723141_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_fbd6bbf487b0b198be09ccdf246ea5de.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. " dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092723141_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_604d19e960c6efc7cfd4310ca27e6dd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu tutuklandı mı, ekrem imamoğlu hangi suçtan tutuklandı, ekrem imamoğlu, ekrem imamoglu, ekrem imamoğlu son dakika
ekrem imamoğlu tutuklandı mı, ekrem imamoğlu hangi suçtan tutuklandı, ekrem imamoğlu, ekrem imamoglu, ekrem imamoğlu son dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama

12:33 23.03.2025 (güncellendi: 12:55 23.03.2025)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. " dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. " dedi.
Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала