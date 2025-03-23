https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/beylikduzu-belediye-baskani-mehmet-murat-calik-tutuklandi-1094784701.html
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T11:52+0300
2025-03-23T11:52+0300
2025-03-23T11:57+0300
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İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240118/mehmet-murat-calik-kimdir-1079346495.html
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beylikdüzü, mehmet murat çalık, son dakika
beylikdüzü, mehmet murat çalık, son dakika
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
11:52 23.03.2025 (güncellendi: 11:57 23.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.