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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
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POLİTİKA
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
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beylikdüzü, mehmet murat çalık, son dakika
beylikdüzü, mehmet murat çalık, son dakika

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı

11:52 23.03.2025 (güncellendi: 11:57 23.03.2025)
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/XMehmet Murat Çalık
Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/X
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Ayrıntılar geliyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
POLİTİKA
Mehmet Murat Çalık kimdir?
18 Ocak 2024, 05:30
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