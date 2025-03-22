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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/trumpin-orta-dogu-temsilcisi-witkoff-hamas-silahsizlanirsa-gazzede-siyasi-bir-faktor-olarak-1094774634.html
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanması halinde Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabileceğini... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T23:16+0300
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i̇srail- filistin çatışması
abd
ortadoğu
steve witkoff
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gazze
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hamas
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze konusunda stratejik bir plana sahip olmamakla eleştiren Witkoff, "Ortada ne bir harita ne de bir ufuk var. Bu da istikrarsızlığa neden oluyor" dedi.Witkoff, İsrail'in Hamas'ın bölgede hiç bir şekilde olmaması yönündeki yaklaşımına karşın "Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir" ifadesini kullandı.Hamas'ın motivasyonlarını anlamanın önemine değinen Witkoff, "Hamas ideolojik olarak inatçı değil, Gazze çatışması diyalog yoluyla sona erebilir" diye konuştu.'Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor'Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Witkoff, Netanyahu'nun İsrailli esirleri önemsemediğini ifade etti.Witkoff, "İsrail halkı esirleri geri istiyor ve Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor. Her zaman aynı fikirde olmasam da onu bu konuda eleştirenleri anlıyorum" dedi.Katar'ın müzakerelerde oynadığı rolün önemine dikkati çeken Witkoff, İsrail hükümetinin askeri baskının yanı sıra müzakerelerin de gerekli olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.Witkoff, Gazze'nin sadece yardımlarla sürdürülebilir bir geleceğinin olamayacağını, Filistinlilerin de gelecek ile alakalı hayaller kurma hakkı olduğunu belirtti.'Trump, Tahran ile güven inşa etmek ve savaştan kaçınmak istiyor' Röportajında, Trump'ın İran dini lideri Ali Hamaney'e yazdığı mektubun içeriğine de değinen Witkoff, mektubun detaylarını açıklamaya yetkisi olmadığını hatırlatarak, "Mektupta kabaca, 'Ben bir barış başkanıyım. İstediğim bu. Bunu askeri olarak çözmemiz için hiçbir neden yok. Konuşmalıyız. Yanlış anlamaları gidermeliyiz. Kimsenin nükleer materyalinizin silahlandırılması konusunda endişelenmemesi için bir doğrulama programı oluşturmalıyız' diyordu" ifadelerini kullandı.Witkoff, ayrıca Trump'ın İran ile müzakere ve anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Tahran ile 'güven inşa etmek ve savaştan kaçınmak istediğini' anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/gazze-saglik-bakanligi-son-iki-gunde-130-filistinli-oldu-1094762762.html
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abd, ortadoğu, steve witkoff, tucker carlson, gazze, i̇srail, tahran, hamas, ayetullah ali hamaney, donald trump

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir

23:16 22.03.2025
© Fotoğraf : Evelyn HocksteinABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Fotoğraf : Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanması halinde Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabileceğini dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze konusunda stratejik bir plana sahip olmamakla eleştiren Witkoff, "Ortada ne bir harita ne de bir ufuk var. Bu da istikrarsızlığa neden oluyor" dedi.
Witkoff, İsrail'in Hamas'ın bölgede hiç bir şekilde olmaması yönündeki yaklaşımına karşın "Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir" ifadesini kullandı.
Hamas'ın motivasyonlarını anlamanın önemine değinen Witkoff, "Hamas ideolojik olarak inatçı değil, Gazze çatışması diyalog yoluyla sona erebilir" diye konuştu.

'Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor'

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Witkoff, Netanyahu'nun İsrailli esirleri önemsemediğini ifade etti.
Witkoff, "İsrail halkı esirleri geri istiyor ve Netanyahu esirler konusunda kamuoyuna karşı geliyor. Her zaman aynı fikirde olmasam da onu bu konuda eleştirenleri anlıyorum" dedi.
Katar'ın müzakerelerde oynadığı rolün önemine dikkati çeken Witkoff, İsrail hükümetinin askeri baskının yanı sıra müzakerelerin de gerekli olduğunu anlaması gerektiğini vurguladı.
Witkoff, Gazze'nin sadece yardımlarla sürdürülebilir bir geleceğinin olamayacağını, Filistinlilerin de gelecek ile alakalı hayaller kurma hakkı olduğunu belirtti.

'Trump, Tahran ile güven inşa etmek ve savaştan kaçınmak istiyor'

Röportajında, Trump'ın İran dini lideri Ali Hamaney'e yazdığı mektubun içeriğine de değinen Witkoff, mektubun detaylarını açıklamaya yetkisi olmadığını hatırlatarak, "Mektupta kabaca, 'Ben bir barış başkanıyım. İstediğim bu. Bunu askeri olarak çözmemiz için hiçbir neden yok. Konuşmalıyız. Yanlış anlamaları gidermeliyiz. Kimsenin nükleer materyalinizin silahlandırılması konusunda endişelenmemesi için bir doğrulama programı oluşturmalıyız' diyordu" ifadelerini kullandı.
Witkoff, ayrıca Trump'ın İran ile müzakere ve anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Tahran ile 'güven inşa etmek ve savaştan kaçınmak istediğini' anlattı.
İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, el-Ehli (Baptist) Hastanesi'ne getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
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