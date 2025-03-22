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Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Hak yemem, hakkımı da yedirmeme prensibimi milletimiz çok iyi bilir'
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İBB'ye yönelik soruşturmada Mahir Polat'ın ifadesine ulaşıldı: 'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'
İBB'ye yönelik soruşturmada Mahir Polat'ın ifadesine ulaşıldı: 'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan terör soruşturması kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T16:54+0300
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türki̇ye
mahir polat
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul
pkk
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Polat'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine yaklaşık 2 saat boyunca 8 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarının olduğu bir kafe ortamında tanıştığını belirten Polat, "Kendisi Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve benim de dinler tarihi konusunda doktora yapmış olmam sebebiyle bu konular hakkında fikir alışverişi yaptık. Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeniyle bu tür kişi ve kurumlarla irtibatlı olabilirim ancak bu kişiyle irtibat kurmadım" dedi.HTS kayıtlarında tespit edilen ve terör suçlarından adli/idari işlem kaydı bulunan 116 şahısla neden irtibat kurduğu sorulan Polat, tespit edilen 116 şahsın isim bilgilerinin kendisine verilmediğini belirterek şunları kaydetti:'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'Gizli tanık İlke'nin ifadesinde yer alan 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için para trafiği sağlandığı ve kendisinin de partiler arası bağlantıyı kurduğu iddiaları Polat'a soruldu.Polat, para trafiği hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade ederek partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını ise kesinlikle reddettiğini dile getirdi.​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında işlem gören 2 şüpheliyle arasında para transferi olduğunun tespit edildiği hatırlatılan Polat'a, para transferlerini yapma amacı soruldu.Şahıslardan birini Trabzonspor taraftarı olması sebebiyle tanıdığını ve kendisine sosyal medyada maddi yardım mesajları atması üzerine sadaka niyetine 100 lira gönderdiğini anlatan Polat, diğer kişiyi tam olarak hatırlayamadığını, sosyal medya üzerinden yardım talep etmesi üzerine sadaka niyetine 50 lira göndermiş olabileceğini iddia etti.İfadesinin devamında hakkında sosyal medyada ve basında kendisini PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı gösterecek haber yapıldığını ifade eden Polat, bu durumun kendisini vatansever ve saygın bir yurttaş olarak yaraladığını, her şeye rağmen kaçma teşebbüsünde bulunmadığını, suçsuzluğu, haklılığı ve adalete inancı dolayısıyla soruşturma makamlarıyla uyumlu hareket etmemin doğruluğunu görmüş olduğunu dile getirdi.Polat, yakın zamanda kalp rahatsızlığının olduğunu da belirterek şunları söyledi:
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mahir polat, mahir polat ibb genel sekreter yardımcısı, mahir polat soruşturma, mahir polat ifade

İBB'ye yönelik soruşturmada Mahir Polat'ın ifadesine ulaşıldı: 'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'

16:54 22.03.2025 (güncellendi: 17:59 22.03.2025)
© Hakan AkgünMahir Polat
Mahir Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Hakan Akgün
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan terör soruşturması kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın emniyette verdiği ifadeye Anadolu Ajansı tarafından ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Polat'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine yaklaşık 2 saat boyunca 8 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.
Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarının olduğu bir kafe ortamında tanıştığını belirten Polat, "Kendisi Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve benim de dinler tarihi konusunda doktora yapmış olmam sebebiyle bu konular hakkında fikir alışverişi yaptık. Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeniyle bu tür kişi ve kurumlarla irtibatlı olabilirim ancak bu kişiyle irtibat kurmadım" dedi.
HTS kayıtlarında tespit edilen ve terör suçlarından adli/idari işlem kaydı bulunan 116 şahısla neden irtibat kurduğu sorulan Polat, tespit edilen 116 şahsın isim bilgilerinin kendisine verilmediğini belirterek şunları kaydetti:

Bu şahısların adli ve idari yönden örgütsel durumlarını bilme imkanım yoktur. Ancak belediyedeki görevimden ötürü çok sayıda insanla irtibatlı olmam normaldir. Belediyeye bağlı sosyal hizmetlerde genel itibarıyla yardıma muhtaç vatandaşların yardım taleplerinin sonucunu öğrenmek ve talepte bulunmak maksadıyla benimle irtibat kurması nedeniyle bu durum tespit edilmiş olabilir. Yine buna benzer İstanbul'da bulunan ve tahrip olmuş tarihi yapıların düzeltilmesi için kurulan ve yöneticisi olduğum 'İBB Miras' kapsamında da pek çok vatandaş benimle irtibat kurup ihbar yapmaktadır. Ayrıca Hatay depremi sonrasında İBB'ye bağlı deprem koordinasyon biriminin başındaydım. Bu koordinasyona bağlı olarak insani, gıda, sağlık, inşaat malzemeleri gibi yardımlar yapılmaktaydı. Bu süreçte ben ve ekip arkadaşlarım tarafından İstanbul ve diğer illerden, hatta yurtdışından da çok defa arandım. Kullanmış olduğum numara sosyal mecralara da verilmişti. Yine bu nedenle tanımadığım birçok numara tarafından aranmış olabilirim. Ek olarak Muhtarlıklar Daire Başkanlığı bana bağlı olması nedeniyle muhtarların iletmiş olduğu her türlü yardıma muhtaç insanların durumları iletilmek üzere benimle irtibat kurulmaktadır. Bu irtibat konuları talep ya da taleplere cevap vermek maksadıyla, arama ve aranma şeklinde olmuş olabilir.

'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'

Gizli tanık İlke'nin ifadesinde yer alan 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için para trafiği sağlandığı ve kendisinin de partiler arası bağlantıyı kurduğu iddiaları Polat'a soruldu.
Polat, para trafiği hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade ederek partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını ise kesinlikle reddettiğini dile getirdi.​​​​​​​
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında işlem gören 2 şüpheliyle arasında para transferi olduğunun tespit edildiği hatırlatılan Polat'a, para transferlerini yapma amacı soruldu.
Şahıslardan birini Trabzonspor taraftarı olması sebebiyle tanıdığını ve kendisine sosyal medyada maddi yardım mesajları atması üzerine sadaka niyetine 100 lira gönderdiğini anlatan Polat, diğer kişiyi tam olarak hatırlayamadığını, sosyal medya üzerinden yardım talep etmesi üzerine sadaka niyetine 50 lira göndermiş olabileceğini iddia etti.
İfadesinin devamında hakkında sosyal medyada ve basında kendisini PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı gösterecek haber yapıldığını ifade eden Polat, bu durumun kendisini vatansever ve saygın bir yurttaş olarak yaraladığını, her şeye rağmen kaçma teşebbüsünde bulunmadığını, suçsuzluğu, haklılığı ve adalete inancı dolayısıyla soruşturma makamlarıyla uyumlu hareket etmemin doğruluğunu görmüş olduğunu dile getirdi.
Polat, yakın zamanda kalp rahatsızlığının olduğunu da belirterek şunları söyledi:

Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.

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