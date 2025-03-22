https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibbye-yonelik-sorusturmada-mahir-polatin-ifadesine-ulasildi-para-trafigi-hakkinda-herhangi-bir-1094767411.html

İBB'ye yönelik soruşturmada Mahir Polat'ın ifadesine ulaşıldı: 'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'

İBB'ye yönelik soruşturmada Mahir Polat'ın ifadesine ulaşıldı: 'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan terör soruşturması kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T16:54+0300

2025-03-22T16:54+0300

2025-03-22T17:59+0300

türki̇ye

mahir polat

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul

pkk

kck

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

hts

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Polat'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine yaklaşık 2 saat boyunca 8 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarının olduğu bir kafe ortamında tanıştığını belirten Polat, "Kendisi Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve benim de dinler tarihi konusunda doktora yapmış olmam sebebiyle bu konular hakkında fikir alışverişi yaptık. Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeniyle bu tür kişi ve kurumlarla irtibatlı olabilirim ancak bu kişiyle irtibat kurmadım" dedi.HTS kayıtlarında tespit edilen ve terör suçlarından adli/idari işlem kaydı bulunan 116 şahısla neden irtibat kurduğu sorulan Polat, tespit edilen 116 şahsın isim bilgilerinin kendisine verilmediğini belirterek şunları kaydetti:'Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yok'Gizli tanık İlke'nin ifadesinde yer alan 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için para trafiği sağlandığı ve kendisinin de partiler arası bağlantıyı kurduğu iddiaları Polat'a soruldu.Polat, para trafiği hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade ederek partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını ise kesinlikle reddettiğini dile getirdi.​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında işlem gören 2 şüpheliyle arasında para transferi olduğunun tespit edildiği hatırlatılan Polat'a, para transferlerini yapma amacı soruldu.Şahıslardan birini Trabzonspor taraftarı olması sebebiyle tanıdığını ve kendisine sosyal medyada maddi yardım mesajları atması üzerine sadaka niyetine 100 lira gönderdiğini anlatan Polat, diğer kişiyi tam olarak hatırlayamadığını, sosyal medya üzerinden yardım talep etmesi üzerine sadaka niyetine 50 lira göndermiş olabileceğini iddia etti.İfadesinin devamında hakkında sosyal medyada ve basında kendisini PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı gösterecek haber yapıldığını ifade eden Polat, bu durumun kendisini vatansever ve saygın bir yurttaş olarak yaraladığını, her şeye rağmen kaçma teşebbüsünde bulunmadığını, suçsuzluğu, haklılığı ve adalete inancı dolayısıyla soruşturma makamlarıyla uyumlu hareket etmemin doğruluğunu görmüş olduğunu dile getirdi.Polat, yakın zamanda kalp rahatsızlığının olduğunu da belirterek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibbdeki-teror-sorusturmasinda-elif-guven-gozaltina-alindi-1094766884.html

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