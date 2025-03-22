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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bu oyuna gelmez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bu oyuna gelmez
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından muhalefetin sokak çağrısına yanıt verdi. Altun, muhalefetin adli makamların ciddi... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, provokatif söylemlere ilişkin sosyal medyadan mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefet partilerinin adli makamların ciddi iddialarına yanıt vermek yerine sokaklara yönelik şiddet çağrıları yaparak yargı süreçlerini etkileme çabalarının boş olduğunu belirtti. Altun, "Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır" dedi.Altun, ana muhalefet partisinin iç çekişmelerle meşgul olduğunu ve devlet kurumlarına karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu ifade etti. İletişim Başkanı Altun "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir" ifadesinde bulundu.Altun, devletin suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete sahip olduğunu ve milletin olan biteni en iyi şekilde değerlendirecek ferasete sahip olduğunu vurguladı. Şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu belirten Altun, demokrasinin her daim pusula olarak kalacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ali-yerlikaya-bu-geceki-gosterilerde-97-kisi-gozaltina-alindi-1094753366.html
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türkiye, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, özgür özel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bu oyuna gelmez

00:38 22.03.2025
© AA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından muhalefetin sokak çağrısına yanıt verdi. Altun, muhalefetin adli makamların ciddi iddialarına yanıt vermek yerine sokaklara yönelik şiddet çağrıları yaparak yargı süreçlerini etkileme çabalarının boş olduğunu belirterek Türkiye'nin bu tür oyunlara gelmeyeceğini vurguladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, provokatif söylemlere ilişkin sosyal medyadan mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefet partilerinin adli makamların ciddi iddialarına yanıt vermek yerine sokaklara yönelik şiddet çağrıları yaparak yargı süreçlerini etkileme çabalarının boş olduğunu belirtti. Altun, "Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır" dedi.
Altun, ana muhalefet partisinin iç çekişmelerle meşgul olduğunu ve devlet kurumlarına karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu ifade etti. İletişim Başkanı Altun "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir" ifadesinde bulundu.
Altun, devletin suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete sahip olduğunu ve milletin olan biteni en iyi şekilde değerlendirecek ferasete sahip olduğunu vurguladı. Şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu belirten Altun, demokrasinin her daim pusula olarak kalacağını ifade etti.
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