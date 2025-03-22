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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/cumhurbaskani-steinmeier-imzaladi-almanya-savunma-harcamalarini-artiracak-1094767958.html
Cumhurbaşkanı Steinmeier imzaladı: Almanya savunma harcamalarını artıracak
Cumhurbaşkanı Steinmeier imzaladı: Almanya savunma harcamalarını artıracak
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, savunma harcamalarını artırmak için Alman anayasasında yapılacak değişiklikleri imzaladı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T17:09+0300
2025-03-22T17:09+0300
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in parlamento tarafından kabul edilen ve savunma harcamalarını önemli ölçüde arttıracak olan anayasa değişikliklerini imzaladığı, akabinde Federal Konsey tarafından onaylandıktan bir gün sonra anayasayı değiştiren yasayı imzaladığı belirtildi.Federal Konsey tarafından onaylanan bu değişikliklerin, Federal Hukuk Gazetesi'nde yayınlanması gerektiği belirtildi.Anayasa değişiklikleri 18 Mart'ta Federal Meclis tarafından onaylanmış, 21 Mart'ta ise Federal Konsey tarafından kabul edilmişti. Parlamentoda CDU/CSU, SPD ve Yeşiller grupları lehte oy kullanırken, Sarah Wagenknecht'in Akıl ve Adalet Birliği, Almanya için Alternatif ve Sol parlamento grupları aleyhte oy kullanmıştı. RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) medya grubunun aktardığı haberde CDU/CSU ve SPD'nin Yeşiller ile uzlaşmaya vardığı ve anlaşmaya 100 milyar euro değerinde iklim finansmanının da dahil edildiği belirtildi.Alınan karar ile Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nun Ukrayna'ya üç milyar euroluk ek askeri yardımı onaylamasına olanak sağladığı belirtildi.Bu değişiklikler sonucunda, hükümetin borçlanmasını sınırlayan ve 'borç freni' olarak adlandırılan kural zayıflatılabilecek ve böylece gelecekteki hükümetler savunma ve altyapı harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamaktadır. Nitekim CDU/CSU lideri Friedrich Merz, savunma bütçesini arttırmayı ve altyapının geliştirilmesi için önümüzdeki on yıl içinde 500 milyar euro yatırım yapacak özel bir fon oluşturmayı planladığını açıkladı.Alman yetkililerin ulusal borcu arttırmaya yönelik bir reform gerçekleştirme planları, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmadan birkaç gün sonra gündeme gelmişti. Savunma harcamalarını arttırma ihtiyacını gerekçelendiren Merz, ABD makamlarının son kararlarına da atıfta bulunmuştu. Aynı zamanda reformu eleştirenler Merz'in bu şekilde seçmenleri kandırdığına inandığını belirtiyor.
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friedrich merz, vladimir zelenskiy, almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), abd, hristiyan sosyal birlik partisi (csu), sosyal demokrat parti (spd), avrupa, frank-walter steinmeier
friedrich merz, vladimir zelenskiy, almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), abd, hristiyan sosyal birlik partisi (csu), sosyal demokrat parti (spd), avrupa, frank-walter steinmeier

Cumhurbaşkanı Steinmeier imzaladı: Almanya savunma harcamalarını artıracak

17:09 22.03.2025
© AA / Elif ÖztürkAlmanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA / Elif Öztürk
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, savunma harcamalarını artırmak için Alman anayasasında yapılacak değişiklikleri imzaladı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in parlamento tarafından kabul edilen ve savunma harcamalarını önemli ölçüde arttıracak olan anayasa değişikliklerini imzaladığı, akabinde Federal Konsey tarafından onaylandıktan bir gün sonra anayasayı değiştiren yasayı imzaladığı belirtildi.
Federal Konsey tarafından onaylanan bu değişikliklerin, Federal Hukuk Gazetesi'nde yayınlanması gerektiği belirtildi.
Anayasa değişiklikleri 18 Mart'ta Federal Meclis tarafından onaylanmış, 21 Mart'ta ise Federal Konsey tarafından kabul edilmişti. Parlamentoda CDU/CSU, SPD ve Yeşiller grupları lehte oy kullanırken, Sarah Wagenknecht'in Akıl ve Adalet Birliği, Almanya için Alternatif ve Sol parlamento grupları aleyhte oy kullanmıştı. RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) medya grubunun aktardığı haberde CDU/CSU ve SPD'nin Yeşiller ile uzlaşmaya vardığı ve anlaşmaya 100 milyar euro değerinde iklim finansmanının da dahil edildiği belirtildi.
Alınan karar ile Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nun Ukrayna'ya üç milyar euroluk ek askeri yardımı onaylamasına olanak sağladığı belirtildi.
Bu değişiklikler sonucunda, hükümetin borçlanmasını sınırlayan ve 'borç freni' olarak adlandırılan kural zayıflatılabilecek ve böylece gelecekteki hükümetler savunma ve altyapı harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamaktadır. Nitekim CDU/CSU lideri Friedrich Merz, savunma bütçesini arttırmayı ve altyapının geliştirilmesi için önümüzdeki on yıl içinde 500 milyar euro yatırım yapacak özel bir fon oluşturmayı planladığını açıkladı.
Alman yetkililerin ulusal borcu arttırmaya yönelik bir reform gerçekleştirme planları, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmadan birkaç gün sonra gündeme gelmişti. Savunma harcamalarını arttırma ihtiyacını gerekçelendiren Merz, ABD makamlarının son kararlarına da atıfta bulunmuştu. Aynı zamanda reformu eleştirenler Merz'in bu şekilde seçmenleri kandırdığına inandığını belirtiyor.
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