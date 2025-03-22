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Boksun efsane ismi George Foreman hayatını kaybetti
Boksun efsane ismi George Foreman hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Dünyada ağır siklet boksun efsane ismi George Foreman 76 yaşında yaşamını yitirdi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T10:27+0300
2025-03-22T10:27+0300
spor
george foreman
boks
hayatını kaybetti
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Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti.Ailesi 'kalbimiz kırık' diyerek duyurduOlimpiyat Oyunları'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Foreman'ın aile üyeleri tarafından Instagram'da yayınlanan gönderiden alıntı yapılarak, "Kalbimiz kırık. 21 Mart 2025 tarihinde sevdikleriyle birlikte huzur içinde aramızdan ayrılan sevgili George Edward Foreman Sr.'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.Büyük George lakabıyla tanınıyordu1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda ağır sıklet boksta altın madalya kazanan "Büyük George" lakaplı sporcu, 1973'te o zamanlar yenilmezlik ünvanını koruyan Joe Frazier'ı ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazanmış, 1974'te Muhammed Ali'ye karşı ilk profesyonel mağlubiyetini alana dek kemerini iki kez muhafaza etmişti.George Foreman, 1997'de 48 yaşında emekli olana kadarki profesyonel kariyerinde 76 galibiyet (68 nakavt) ve 5 mağlubiyet yaşadı.
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george foreman, boks, hayatını kaybetti
george foreman, boks, hayatını kaybetti

Boksun efsane ismi George Foreman hayatını kaybetti

10:27 22.03.2025
© AFP 2023 / Junior KannahEski dünya ağır siklet boks şampiyonu George Foreman
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu George Foreman - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AFP 2023 / Junior Kannah
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Dünyada ağır siklet boksun efsane ismi George Foreman 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi 'kalbimiz kırık' diyerek duyurdu

Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Foreman'ın aile üyeleri tarafından Instagram'da yayınlanan gönderiden alıntı yapılarak, "Kalbimiz kırık. 21 Mart 2025 tarihinde sevdikleriyle birlikte huzur içinde aramızdan ayrılan sevgili George Edward Foreman Sr.'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyük George lakabıyla tanınıyordu

1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda ağır sıklet boksta altın madalya kazanan "Büyük George" lakaplı sporcu, 1973'te o zamanlar yenilmezlik ünvanını koruyan Joe Frazier'ı ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazanmış, 1974'te Muhammed Ali'ye karşı ilk profesyonel mağlubiyetini alana dek kemerini iki kez muhafaza etmişti.
George Foreman, 1997'de 48 yaşında emekli olana kadarki profesyonel kariyerinde 76 galibiyet (68 nakavt) ve 5 mağlubiyet yaşadı.
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