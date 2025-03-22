https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/boksun-efsane-ismi-george-foreman-hayatini-kaybetti-1094757563.html

Boksun efsane ismi George Foreman hayatını kaybetti

Boksun efsane ismi George Foreman hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dünyada ağır siklet boksun efsane ismi George Foreman 76 yaşında yaşamını yitirdi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T10:27+0300

2025-03-22T10:27+0300

2025-03-22T10:27+0300

spor

george foreman

boks

hayatını kaybetti

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Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti.Ailesi 'kalbimiz kırık' diyerek duyurduOlimpiyat Oyunları'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Foreman'ın aile üyeleri tarafından Instagram'da yayınlanan gönderiden alıntı yapılarak, "Kalbimiz kırık. 21 Mart 2025 tarihinde sevdikleriyle birlikte huzur içinde aramızdan ayrılan sevgili George Edward Foreman Sr.'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.Büyük George lakabıyla tanınıyordu1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda ağır sıklet boksta altın madalya kazanan "Büyük George" lakaplı sporcu, 1973'te o zamanlar yenilmezlik ünvanını koruyan Joe Frazier'ı ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazanmış, 1974'te Muhammed Ali'ye karşı ilk profesyonel mağlubiyetini alana dek kemerini iki kez muhafaza etmişti.George Foreman, 1997'de 48 yaşında emekli olana kadarki profesyonel kariyerinde 76 galibiyet (68 nakavt) ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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george foreman, boks, hayatını kaybetti