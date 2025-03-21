https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/kucukcekmecede-kanli-pusu-otomobile-silahli-saldiri-duzenlendi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1094727043.html
Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T13:04+0300
2025-03-21T13:04+0300
2025-03-21T13:46+0300
küçükçekmece
türki̇ye
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_49:0:817:432_1920x0_80_0_0_3ce0e99c682fb0a1056fbd899785e192.jpg
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Olay yerine çok sayıda polis sevk edildiSilah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği cadde emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/rekabet-kurulu-sirketlerin-devralma-basvurularini-sonuclandirdi-hangi-sirketi-kim-devraldi-1094726169.html
küçükçekmece
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_145:0:721:432_1920x0_80_0_0_ac6b220b792f4e2e9555c855c62a2982.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
küçükçekmece, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
küçükçekmece, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti
13:04 21.03.2025 (güncellendi: 13:46 21.03.2025)
Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği cadde emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı.