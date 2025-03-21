https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/kucukcekmecede-kanli-pusu-otomobile-silahli-saldiri-duzenlendi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1094727043.html

Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T13:04+0300

2025-03-21T13:04+0300

2025-03-21T13:46+0300

küçükçekmece

türki̇ye

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Olay yerine çok sayıda polis sevk edildiSilah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği cadde emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

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küçükçekmece

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küçükçekmece, silahlı saldırı, silahlı saldırgan