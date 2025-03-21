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Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T13:04+0300
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küçükçekmece
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silahlı saldırı
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Olay yerine çok sayıda polis sevk edildiSilah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği cadde emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı.
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küçükçekmece, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
küçükçekmece, silahlı saldırı, silahlı saldırgan

Küçükçekmece’de kanlı pusu: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti

13:04 21.03.2025 (güncellendi: 13:46 21.03.2025)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği cadde emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı.
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