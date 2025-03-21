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İsmail Saymaz'a ev hapsi verildi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İsmail Saymaz'a ev hapsi verildi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcının ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz'a adli kontrol uygulanarak ev hapsi cezası verildi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmişti.Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.Savcılık, soruşturmadaki tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasına ilişkin gözaltı kararı vermişti.
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i̇smail saymaz, adli kontrol şartıyla serbest, ev hapsi
i̇smail saymaz, adli kontrol şartıyla serbest, ev hapsi

İsmail Saymaz'a ev hapsi verildi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

13:47 21.03.2025 (güncellendi: 14:55 21.03.2025)
© İHAİsmail Saymaz
İsmail Saymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© İHA
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Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcının ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Saymaz hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz'a adli kontrol uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmişti.
Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.
Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.
Savcılık, soruşturmadaki tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasına ilişkin gözaltı kararı vermişti.
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