https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/en-iyiler-listesi-aciklandi-listede-iki-turk-futbolcu-da-var-1094724725.html

En iyiler listesi açıklandı: Listede iki Türk futbolcu da var

En iyiler listesi açıklandı: Listede iki Türk futbolcu da var

Sputnik Türkiye

CIES, dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listede Kenan Yıldız ve Can Uzun da var. 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T12:01+0300

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2025-03-21T12:01+0300

spor

kenan yıldız

barcelona

lamine yamal

juventus

can uzun

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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, Türkiye'den milli futbolcular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.İki Türk futbolcu listede kendilerine yer bulduBarcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

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