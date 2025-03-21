https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/en-iyiler-listesi-aciklandi-listede-iki-turk-futbolcu-da-var-1094724725.html
En iyiler listesi açıklandı: Listede iki Türk futbolcu da var
En iyiler listesi açıklandı: Listede iki Türk futbolcu da var
Sputnik Türkiye
CIES, dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listede Kenan Yıldız ve Can Uzun da var. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T12:01+0300
2025-03-21T12:01+0300
2025-03-21T12:01+0300
spor
kenan yıldız
barcelona
lamine yamal
juventus
can uzun
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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, Türkiye'den milli futbolcular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.İki Türk futbolcu listede kendilerine yer bulduBarcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kenan-yildiz-icin-rakam-belli-oldu-turk-futbol-tarihine-gececek-rekor-bonservis-1094083239.html
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lamine yamal, can uzun, kenan yıldız, futbolcu kenan yıldız, kenan yıldız hangi takımda oynuyor, can uzun hangi takımda oynuyor
En iyiler listesi açıklandı: Listede iki Türk futbolcu da var
CIES, dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listede Kenan Yıldız ve Can Uzun da var.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, Türkiye'den milli futbolcular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.
İki Türk futbolcu listede kendilerine yer buldu
Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.
Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.
Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.