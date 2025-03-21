Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a: 'Seni burada istemiyorum, sakın gelme'

"İsmail Saymaz'ı yıllardan bu yana büyük bir dikkatle izlerim. Köşeli fikirleri, tutumu olmasına rağmen haber verirken yüzde yüz nesnel ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türk basının yüz aklarından birisi olduğunu hep düşünmüşümdür. Gezi olayları gibi büyük bir toplumsal hareketlilik döneminde olaylarla ilgili telefon görüşmeleri yaptığı için şüpheli hale gelmesini anlamak mümkün değil. Şüpheli olan, böyle olurken telefon görüşmesi yapmaması olurdu. Kendine, değerli eşine ve küçük bebeğe geçmiş olsun diliyorum. Rahmetli babam Muzaffer Özdağ 1963 Mayıs'ında tutuklandığı zaman ben de İsmail'in bebeğinin yaşındaydım. Babam beraat etmiş eve dönmüştü. İsmail de beraat edecek ve evine dönecek. İsmail seni burada istemiyorum, sakın gelme!"