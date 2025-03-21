https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/cezaevindeki-umit-ozdagdan-ismail-saymaza-seni-burada-istemiyorum-sakin-gelme-1094722368.html
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a: 'Seni burada istemiyorum, sakın gelme'
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a: 'Seni burada istemiyorum, sakın gelme'
Sputnik Türkiye
Cezaevinde bulunan Ümit Özdağ, gözaltında bulunan gazeteci İsmail Saymaz'a ilişkin "Seni burada istemiyorum, sakın gelme" dedi. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T11:22+0300
2025-03-21T11:22+0300
2025-03-21T11:22+0300
poli̇ti̇ka
ümit özdağ
i̇smail saymaz
zafer partisi
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Antalya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği iddialarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a "İsmail seni burada istemiyorum, sakın gelme!" dedi.Ümit Özdağ İsmail Saymaz'a seslendiİsmail Saymaz'ı yıllardan bu yana büyük bir dikkatle izlediğini söyleyen Özdağ, "Köşeli fikirleri, tutumu olmasına rağmen haber verirken yüzde yüz nesnel ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türk basının yüz aklarından birisi olduğunu hep düşünmüşümdür," ifadelerini kullandı.'Şüpheli olan, telefon görüşmesi yapmaması olurdu'Özdağ'ın X hesabından yapılan paylaşım şöyle:
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ümit özdağ, i̇smail saymaz, zafer partisi
ümit özdağ, i̇smail saymaz, zafer partisi
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a: 'Seni burada istemiyorum, sakın gelme'
Cezaevinde bulunan Ümit Özdağ, gözaltında bulunan gazeteci İsmail Saymaz'a ilişkin "Seni burada istemiyorum, sakın gelme" dedi.
Antalya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği iddialarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a "İsmail seni burada istemiyorum, sakın gelme!" dedi.
Ümit Özdağ İsmail Saymaz'a seslendi
İsmail Saymaz'ı yıllardan bu yana büyük bir dikkatle izlediğini söyleyen Özdağ, "Köşeli fikirleri, tutumu olmasına rağmen haber verirken yüzde yüz nesnel ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türk basının yüz aklarından birisi olduğunu hep düşünmüşümdür," ifadelerini kullandı.
'Şüpheli olan, telefon görüşmesi yapmaması olurdu'
Özdağ'ın X hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"İsmail Saymaz'ı yıllardan bu yana büyük bir dikkatle izlerim. Köşeli fikirleri, tutumu olmasına rağmen haber verirken yüzde yüz nesnel ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türk basının yüz aklarından birisi olduğunu hep düşünmüşümdür. Gezi olayları gibi büyük bir toplumsal hareketlilik döneminde olaylarla ilgili telefon görüşmeleri yaptığı için şüpheli hale gelmesini anlamak mümkün değil. Şüpheli olan, böyle olurken telefon görüşmesi yapmaması olurdu. Kendine, değerli eşine ve küçük bebeğe geçmiş olsun diliyorum. Rahmetli babam Muzaffer Özdağ 1963 Mayıs'ında tutuklandığı zaman ben de İsmail'in bebeğinin yaşındaydım. Babam beraat etmiş eve dönmüştü. İsmail de beraat edecek ve evine dönecek. İsmail seni burada istemiyorum, sakın gelme!"