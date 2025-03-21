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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/adil-karaismailoglu-kimdir-1094720344.html
Adil Karaismailoğlu kimdir?
Adil Karaismailoğlu kimdir?
Sputnik Türkiye
Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hangi okuldan mezun? AK Parti'de hangi görevlerde bulundu? 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T10:27+0300
2025-03-21T11:58+0300
poli̇ti̇ka
adil karaismailoğlu
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇ett
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Gazeteci Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olmasından dolayı bundan sonraki süreç hakkında iddialarda bulundu. Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması durumunda AK Parti’nin Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hazırladığını öne sürdü.Trabzon'da 1969'da doğan Adil Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.Adil Karaismailoğlu kimdir?Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı.Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı.Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı20 Eylül 2019 tarihinde atandığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken;28 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevine atandı.Karaismailoğlu, Bakanlığı döneminde Türkiye’nin ulusal ve uluslararası entegrasyonun sağlanması için haberleşme ,ulaşım ve altyapı alanlarında pek çok dev esere imza attı.2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planını oluşturarak; Türkiye’nin 2053 yılına kadar yapılacak yatırımlarını belirledi. Bir yıl içerisinde TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B uydularını fırlatarak hizmete alınmasını sağladı. Avrupa’nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesini hizmete açtı. Çanakkale Zaferimizin 107.yıl dönümünde dünyanın en uzun orta açıklığa ve kulelerine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile 101 km’lik Malkara Çanakkale Otoyolu’nu hizmete aldı. Yurdun dört bir yanında bölünmüş yolları Eğiste Hadimi Viyadüğü, Yeni Yusufeli Yolları ,Beğendik köprüsü, Kömürhan köprüsü, Phaselis Tüneli, Assos ve Troya Tünelleri ,Pirinkayalar Tüneli gibi ileri mühendislik teknolojilerine sahip karayolu yatırımlarını hayata geçirdi. Türkiye’nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolunu hizmete açtı. Türkiye’nin ikinci denize dolgu hava limanı olan Rize-Artvin Havalimanını ve Tokat yeni Havalimanını tamamladı. Konya-Karaman hızlı tren hattı, Gaziray, Başakşehir - Kayaşehir Metro hattı, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanına metro hattı Kağıthane – İstanbul Havalimanı metro hattı gibi önemli demiryolu yatırımlarını tamamlayarak hizmete açtı. Abdülhamid Han’ın hayali Filyos limanını hayata geçirdi ve daha bunun gibi onlarca projenin başlangıcının temellerini de atarak Türkiye’nin yeni nesil ulaşım devrinin mimarı oldu.Adil Karaismailoğlu evli mi?Karaismailoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.Halen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanıdır.Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babası.
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Adil Karaismailoğlu kimdir?

10:27 21.03.2025 (güncellendi: 11:58 21.03.2025)
© AAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hangi okuldan mezun? AK Parti'de hangi görevlerde bulundu?
Gazeteci Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olmasından dolayı bundan sonraki süreç hakkında iddialarda bulundu. Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması durumunda AK Parti’nin Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hazırladığını öne sürdü.
Trabzon'da 1969'da doğan Adil Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

Adil Karaismailoğlu kimdir?

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı.

Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.

Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı

20 Eylül 2019 tarihinde atandığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken;28 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevine atandı.
Karaismailoğlu, Bakanlığı döneminde Türkiye’nin ulusal ve uluslararası entegrasyonun sağlanması için haberleşme ,ulaşım ve altyapı alanlarında pek çok dev esere imza attı.2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planını oluşturarak; Türkiye’nin 2053 yılına kadar yapılacak yatırımlarını belirledi. Bir yıl içerisinde TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B uydularını fırlatarak hizmete alınmasını sağladı. Avrupa’nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesini hizmete açtı. Çanakkale Zaferimizin 107.yıl dönümünde dünyanın en uzun orta açıklığa ve kulelerine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile 101 km’lik Malkara Çanakkale Otoyolu’nu hizmete aldı. Yurdun dört bir yanında bölünmüş yolları Eğiste Hadimi Viyadüğü, Yeni Yusufeli Yolları ,Beğendik köprüsü, Kömürhan köprüsü, Phaselis Tüneli, Assos ve Troya Tünelleri ,Pirinkayalar Tüneli gibi ileri mühendislik teknolojilerine sahip karayolu yatırımlarını hayata geçirdi. Türkiye’nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolunu hizmete açtı. Türkiye’nin ikinci denize dolgu hava limanı olan Rize-Artvin Havalimanını ve Tokat yeni Havalimanını tamamladı. Konya-Karaman hızlı tren hattı, Gaziray, Başakşehir - Kayaşehir Metro hattı, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanına metro hattı Kağıthane – İstanbul Havalimanı metro hattı gibi önemli demiryolu yatırımlarını tamamlayarak hizmete açtı. Abdülhamid Han’ın hayali Filyos limanını hayata geçirdi ve daha bunun gibi onlarca projenin başlangıcının temellerini de atarak Türkiye’nin yeni nesil ulaşım devrinin mimarı oldu.

Adil Karaismailoğlu evli mi?

Karaismailoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.
Halen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanıdır.

Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babası.
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